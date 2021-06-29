Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие

Бывший кандидат в главы республики прокомментировала сообщение об ухудшении состояния задержанного журналиста Дениса Ивашина. Накануне стало известно о том, что у него случился сердечный приступ в карцере. “Представляете, как нужно бояться свободы слова, чтобы довести абсолютно здорового человека до серьезных проблем с сердцем?”, – возмутилась Светлана Тихановская.

Оппозиционер заявила, что все последние действия режима Александра Лукашенко “показывают его бессилие перед международным сообществом и его отсутствие контроля перед народом”. Тихановская призвала своих соратников действовать ради возврата закона, свободы Ивашина и других политзаключенных, а также “новых честных выборов” президента Белоруссии.

Ранее Светлана Тихановская отреагировала на информацию о возможном переводе политзаключенных журналистов под домашний арест. Оппозиционер предположила, что таким образом Лукашенко хочет наладить отношения с Западом. Она попросила Евросоюз не отменять санкции до тех пор, пока власти Белоруссии не выполнят все требования народа. “Это путь в никуда”, – подчеркнула политик.

В недавнем интервью Светлана Тихановская намекнула на скорый уход Александра Лукашенко. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.