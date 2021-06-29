 

Мнение: Ответы к задачам 3Х1 и 1Х3

29.06.2021, 19:38, Разное
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Публикую ответы авторов на две задачи.

Ответ на задачу 3Х1 “Подарок судьбы”.

“Я увидел с балкона, что мать невесты – сильный лидер, а жених – слабая оппозиция. Платье персикового цвета выше колен символизировало страх лидера перед пенсией. Кому сильный лидер передаст свое детище? Только тому, кого сам воспитает. Такой теще понравится только послушный зять. Настюха вела себя как безвольная вещь своей матери, но в конце очень удивила меня отвагой. Я едва не попался на этот крючок и сам не стал добычей. Вот посмеялись бы, если бы я женился. Сейчас в Ейске окучивал бы картошку и отгонял от тещи слепней.”

В этой истории фокус большинства намертво прилип к короткому персиковому платью матери.

Рома как цыганка подсунул вам яркую тряпку.

Все как увидели это платье, так больше и думать ни о чем не могли.

Мать обвинили в том, что она хочет соблазнить Рому, и с какого-то перепугу для этой цели подпихивает ему дочь. Народ, вы чего?

Как вы связали в узел эти две глупые бессвязные мысли? У вас совсем нет уважения к матери. Она думала только о благе дочери, хотя и по-штурмански, по-своему.

Почему ваш фокус залип на персиковом платье и почему примагнитился шаблон о нимфомании женщин в коротких юбках?

А вот Ира.

Здесь разбор получился лучше, но тоже сначала съехал в сторону.

Женщины в белых пальто пришли льстить Ире за “мягкие лапы” и за то, что она умеет подстраиваться, хотя сами ужасаются такой перспективе, но и сливаются регулярно.

Тогда как Ира не подстраиваться умеет, а, наоборот, забирать руководство.

Ире даже Рома подчиняется, причем нередко беспрекословно и всегда осознавая это.

Девушки-комментаторы, вы плохо рефлексируете свое отношение к ней, поэтому ваши ответы выглядят так фальшиво и сумбурно.

Вот ответ Иры на задачу.

Ответ на задачу 1Х3 “Интеллектуал, эстет и гурман”

“В порядочном отце семейства все время шла война. Он сам придумал, что я б… и мучился от этого, а думал, что мучает меня. Он раскачивал себя, а я всегда оставалась на одном месте и ему приходилось хвататься за меня. Так я стала главной. Замуж за него я не хотела, хоть и любила, это ломало ему мозг. Сам он не хотел двойной жизни и стремился выбрать. Наверное его сердце я оцарапала этим своим б…ом. Но больше он карябал себя сам, своей любовью к б…у и отвращением к б…у”

В чем ее фишка? Кто-нибудь сформулирует?

Ира несколько раз по моей просьбе переписывала ответ на задачи. Изначально все они были совсем туманными.

Почему Ира формулирует всегда так?

И почему женщин так плющит и глючит от ее историй?

А у мужчин какие ощущения? Кто был на Х3, можете поделиться рефлексией?

Ну и общий вопрос, который я еще буду задавать, пока мы будем разбирать задачи этой пары.

В чем схожесть их стратегий в чем отличия?

Источник: Эволюция



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