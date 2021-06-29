Мнение: Зачем похитили судью Чауса

Прекрасная история про бэкграунд похищенного в Молдавии украинского судьи Чауса.

Зачем похитили судью Чауса

Похищенный в столице Молдавии бывший киевский судья Николай Чаус скоро даст громкий спектакль на политической сцене Украины. Он ценный

свидетель, его личные показания очень важны для устранения и усмирения конкурентов Владимира Зеленского.

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, как и многие другие представители современной украинской элиты, успел послужить нескольким господам. Он судил «автомайдановцев» во время государственного переворота 2014 года, затем выносил решения в отношении «антимайдановцев». Послужил и Виктору Януковичу, и Петру Порошенко, а вот с Владимиром Зеленским не заладилось.

Гибкость олицетворения украинской Фемиды ценили и в криминальных кругах. Созданная хунтой Временная специальная комиссия в 2015 году на основании проверки «кейса Чауса» постановила уволить его с судейской должности за нарушение присяги. Однако уволен он не был даже в разгар пресловутых «люстраций», доходивших до совершенно диких эпизодов. Чаус продолжал бы служение новым господам по сей день, если бы не погорел на взятке.

За гаранта украинского правосудия взялось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — государственный правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями. 9 августа 2016 года детективы этого бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП, подразделение украинской Генпрокуратуры) поймали судью Чауса на получении взятки в размере $150 тыс. Глава НАБУ Артём Сытник активно комментировал резонансное дело и сообщил общественности, что деньги судья получил от попавших под уголовное преследование наркоторговцев.

НАБУ опубликовало информацию о том, что Чаус закапывал взятки в литровых банках — их нашли в огороде его дома. Замглавы САП Владимир Кривенко также дал исчерпывающие комментарии на тему криминально происхождения обнаруженных у судьи средств. Николаю Чаусу предъявили подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и поражением в правах.

Однако Чауса не смогли отстранить от должности и даже задержать — парламент ответил отказом на соответствующий запрос правоохранителей. По неофициальной информации, решение заблокировали бывшие клиенты Чауса и члены партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Благодаря им, пользуясь личной неприкосновенностью и другими привилегиями статуса судьи, Чаус в течение суток уехал с Украины в соседнюю Молдавию. Там он запросил убежище и, по некоторым данным, получил его. В пользу этого говорит тот факт, что Кишинёв отказал Киеву в экстрадиции разыскиваемого по линии Интерпола (с ноября 2016 года), позволив беглецу (или беженцу) свободно проживать на молдавской территории. Там он обзавёлся охраной, адвокатом и новыми связями.

Долгое время распространялись слухи о смерти украинского судьи. Однако настало время легализации и глава молдавской Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил общественности о добровольной явке Чауса: «Он сам явился вчера [28 февраля] в полицию и сдался с поличным, признавшись в том, что он совершил преступление, незаконно перейдя границу».

Жена опального судьи Светлана сообщила журналистам, что её муж мог быть якобы насильно вывезен в Молдавию и к этому причастны адвокаты Андрей Смирнов и Ким Веремийчук. Тогда они представились как «от Порошенко», утверждала жена судьи.

Андрей Смирнов в то время был защитником скандально известного Геннадия Корбана, взятого под стражу по решению судьи Чауса. Недавно он уже в статусе ныне замглавы офиса президента Украины опроверг заявления супруги беглеца и сообщил, что дал показания по скандальной истории НАБУ.

О причастности близких к Петру Порошенко лиц к бегству судьи Днепровского районного суда Киева заявляли украинский олигарх Александр Онищенко, депутаты парламента и многие другие украинские политики. Все они сходятся в констатации покровительства побегу высокопоставленных чиновников и силовиков. Расходятся они в версиях причины принятия такого решения.

«Сытник ловил-ловил судью Чауса, любимого судейского гнома президента. Банки его из огорода со взятками выкапывал. Всем показывали, все аплодировали. А потом Сытник же позволил Чаусу бежать в Молдавию. И никаких возражений у него не возникло, даже в тот момент, когда депутат Грановский вместе с его подельницей Оксаной Томчук, бывшей адвокатом Корбана, переметнувшейся к Грановскому, организовывал побег судьи. Адвокатов ему искали, вертолет, под Киевом «баночника» прятали, прятали в Кишеневе. И до сих пор прячут. У меня даже маршрут побега есть, с фигурантами. Я его у одного исполнителя купил, которого президент потом на деньги кинул. Сытник все знал — и позволил Грановскому хорошо сделать свою работу, помочь президенту», — рассказывал Онищенко в июле 2018 года.

Порошенко вскоре после окончания своей каденции стал фигурантом скандальных расследований, проводимых по заказу новой президентской администрации. НАБУ вызывало экс-президента на допросы, однако, без большого успеха. У олигарха была хорошая команда адвокатов и, что самое главное, гарантии со стороны западных покровителей, усадивших его в президентское кресло. Был у Порошенко и мотив помогать Чаусу, много знающему и в перспективе полезному.

Ключевой момент «кейса Чауса» — его похищение на территории Молдавии с вывозом на Украину. Акценты в этом эпизоде Киев и Кишинёв расставляют по-разному. Общественное мнение придерживается трактовки событий, согласно которой разыскиваемый за коррупционные преступления украинский экс-судья был именно похищен и тайно вывезен за границу.

Факты говорят о том, что группа неизвестных вооружённых лиц 3 апреля совершила нападение средь бела дня в центре Кишинёва. Чауса и его охранников сильно избили, после чего экс-судью увезли в неизвестном направлении. Полиция сообщила, что нападавших было трое, но кто они и куда исчез Чаус — об этом ей в подробностях якобы не известно до сих пор. По одной из версий, задерживали Чауса сотрудники молдавских правоохранительных органов в интересах официального Киева.

Молдавский адвокат похищенного Юлиан Билан записал и распространил видеообращение к президенту Майе Санду и правоохранительным органам своей страны. «Партия социалистов Республики Молдова», которую возглавляет молдавский экс-президент Игорь Додон, обвинила Службу информации и безопасности и лично Санду в причастности к преступлению — якобы они знали о похищении Чауса, но не предприняли действенных мер для сохранения репутации деградировавшей постсоветской республики.

На днях член додоновской ПСРМ Григоре Новак дал пресс-конференцию и заявил: «Мы вышли на след тех, кто похитил Чауса. Мы констатировали сговор государственных ведомств в совершении этого преступления. Следы этого преступления ведут к администрации президента».

Санду дала понять, что не причастна к похищению Чауса. В своей публикации 5 апреля на Facebook она отметила: «Недопустимо, чтобы в Молдавии исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны, независимо от того, доказана ли их вина в совершении преступления. Прошу руководство МВД, главное ведомство, ответственное за безопасность граждан, и СИБ прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдавии».

По другой версии, нападавшими и похитителями были сотрудники украинских силовых структур и (или) лица, действовавшие в их интересах. Действовали они с согласия молдавских властей или без такового — вопрос интересный, но второго порядка. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины представляли эти люди, или иные спецслужбы, и какой именно страны — тоже вопросы второго прядка.

В пользу этой версии свидетельствует заявление главы МВД Молдавии: Павел Войку сообщил общественности, что похищение Николая Чауса совершили лица, скрывшиеся на Украине — кроме одного, которого удалось задержать. Министр сообщил, в частности, что «мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут».

Вскоре молдавская общественность активно обсуждала, как Чауса похитили и вывезли на Украину в машине украинского МИД с дипломатическими номерами. Такие машины не подлежат досмотру, поэтому часто используются для эвакуации похищенных или особо ценных агентов.

Факты указывают на то, что нынешнее начальство ГУР МО Украины выполняет приказ своего непосредственного начальника, а тот, в свою очередь — приказ верховного главнокомандующего. Владимир Зеленский недавно оправдывался за «дело вагнеровцев» — мол, это всё США инспирировали и втянули в свою авантюру Украину. При этом бывший начальник ГУР Василий Бурба, покинувший пост в августе 2020 года, фактически выступил против Зеленского и обвинил чиновников из его окружения в провале спецоперации. Чаус может быть полезен Зеленскому в кадровых чистках силовых структур. От него ждут показаний на Бурбу, Сытника и других персон, влияние которых и возможные новые откровения представляются президентской администрации чрезмерными и нежелательными. Даже если не всем показаниям экс-судьи будет дан ход, то это будет предметом сделки и компроматом для шантажа.

Постоянно уличаемый во лжи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 мая публично заявил, что «дело Чауса» якобы выгодно Кремлю и его задача состоит в том, чтобы «не позволить третьей стране, а именно Российской Федерации, рассорить Украину и Молдавию на этой теме». Вскоре об этом глупом и безответственном заявлении почти все забыли, тема развития не получила.

После этого, также в мае глава следственной комиссии молдавского парламента Василий Нестасе выразил желание посетить Киев с документами по делу о похищении Чауса. «Следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдавии 9 апреля 2021 года, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате», — говорилось в документе, который из Кишинёва получил глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Нашедший политическое убежище в ЕС украинский блогер Анатолий Шарий считает, что к похищению Николая Чауса причастны не только кадровые сотрудники ГУР Минобороны Украины, но и связанная с ним «Львовская ОПГ Богдана Копытко». По информации блогера, криминалитет провалил задание по похищению Чауса в Кишинёве, поэтому украинские военные сами провели спецоперацию за рубежом, вывезли ценного свидетеля «на дипломатических номерах» и содержат на секретном объекте.

Именно оттуда, считает Шарий, загримированный после побоев Чаус и зачитал по суфлёру своё видеообращение. Блогер также указал на причастность к бегству экс-судьи не только Порошенко и Смирнова, но и Владимира Грановского, и других персон, регулярно меняющих господ. Компромат на них если не удержит их от очередной измены, то сделает для нового хозяина токсичным активом.

Николай Чаус полезен Владимиру Зеленскому в первую очередь для усиления своего влияния в политической системе Украины. Показания похищенного украинский президент может использовать не менее эффективно, чем его белорусский коллега Александр Лукашенко в криминальных эпизодах с оппозиционерами Юрием Воскресенским и Романом Протасевичем.

Вскоре общественность узнает, кто именно и как именно будет использовать Чауса, ставшего заложником политических интриг нынешней украинской элиты. Поиски в происходящем законности, тем паче — моральных и этических норм, представляются тщетными.

https://regnum.ru/news/polit/3308426.html – цинк

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