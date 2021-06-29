Среди вакцинированных россиян разыграют десять мест в Совете Федерации

Группа депутатов от «Единой России» внесла на рассмотрение Государственный Думы необходимые поправки к действующему законодательству.

Авторы инициативы надеются, что перспектива получения места в Совете Федерации повысит готовность россиян к вакцинации от коронавируса.

– Мы предлагаем одним выстрелом убить двух зайцев: и свое здоровье защитить, и государству в законодательной деятельности помочь, — прокомментировал поправки Александр Хинштейн. – У некоторых, конечно, возникнет вопрос: а можно ли работать сенатором, не имея соответствующего опыта работы и образования? Тут не все однозначно. Вот пришла к нам в Думу Наталья Поклонская. Юрист! Казалось, подходит идеально. А в итоге она тут развернула какую-то непонятную и ненужную деятельность: какие-то следствия вела, нашла каких-то якобы коррупционеров. Ну если бы только среди депутатов «Справедливой России» — это еще полбеды. Я и сам к ним с недоверием отношусь. Но среди своих же товарищей по фракции… Это уже крысятничество какое-то. Такое даже Навальный себе не позволял!

– А вот Коля Валуев наоборот – великолепно вписался в наш дружный коллектив. Хотя у него образование — курсы ДОСААФ, — продолжил Хинштейн. – Поначалу, правда, тоже не все гладко было. Помню, какой-то коммунист предложил пенсии на 30% увеличить, а Коля давай ему аплодировать. Ну я в перерыве подошел к Валуеву, отвел его в сторонку и говорю тихонько: «Николай, ты пойми: им сколько не дай — все проедят! Это ж деньги на ветер. А ты в итоге без 13-й зарплаты останешься». Молодец, сразу все понял. Сейчас хлопает только по команде руководства фракции.

Согласно новым поправкам, победители розыграша смогут быть сенаторами до 31-ого декабря 2026-ого года. Как сообщалось ранее, количество мест в Совете Федераций может быть увеличено до 5 тысяч.

Напомним, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе данных парламента. Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия».

Законопроект предусматривает увеличение количества представителей субъектов России до 1700 (по 20 представителей от каждого из 85 субъектов), еще 3300 сенаторов будут назначаться Президентом Российской Федерации.

Один из авторов инициативы, депутат Николаев Валуев, считает, что новый законопроект позволит улучшить благосостояние говорил:

– Наши сенаторы зарабатывают примерно 400 тысяч рублей в месяц. Увеличивая количество мест в Совете Федерации, мы создаем новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Значит, и средняя зарплата в России тоже вырастет. А, как известно, с больших доходов платятся и большие налоги. Эти деньги мы сможем направить на развитие отечественной медицины, образования, науки и спорта.

Для расходов на обновлённый Совет Федерации в бюджете на 2021-й год были предусмотрены дополнительные расходы в размере 3 млрд. рублей.

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