Мнение: Распространение опыта

Московские власти сообщили, что система QR-кодов может быть распространена и на другие отрасли городского хозяйства. Это транспорт и торговля. Не сейчас, но в некотором будущем — почему бы и нет. И даже скорее всего да.

Экстраполируя ситуацию, можно с достаточной уверенностью утверждать, что такие решения будут приняты. Скорее всего, пока в Москве, затем — в Подмосковье. Что фактически обособит этот крупнейший регион от остальной страны. Весь вопрос — надолго ли. Если мера временная, то это одно. Но если ее оставят на постоянной основе (чего исключать нельзя), возникнет принципиально новая ситуация.

Возникнет первая суперагломерация из тех пятнадцати-двадцати, в которые наши шестерки глобалистов намерены превратить страну. Кстати, Собянин в числе активных сторонников этого решения.

Однако нужно понимать, что в ходе перехода к закрытой системе внутри нее произойдут масштабные социальные и демографические изменения. Легально находиться в Москве можно будет только тем, кто пройдет процедуру вакцинации с последующими регулярными (примерно раз в полгода) ревакцинациями. Это одновременно механизм лоялизации здоровых и физического истребления слабого здоровьем контингента. Непривитые будут вынуждены либо переходить буквально на подпольное существование и деклассироваться, либо уезжать за пределы зоны. Внутри зоны вследствие перманентных медицинских экспериментов будет происходить постепенное, но достаточно быстрое вымирание людей с последующей их заменой на тех, кто согласится разменять личную свободу на собянинский рай. Таких будет очевидно немало. Лет через десять-пятнадцать понятие «коренной москвич» будет примерно таким же, как «ветеран Великой Отечественной». Может, их будут даже показывать по телевизору.

Решение, кстати, напрашивается. Если нельзя загнать под вакцинную иглу всю страну сразу, значит, нужно создавать зачищенный от «заразы» анклав и постепенно клонировать полезный опыт. Под «заразой», конечно, стоит понимать не вирус, а людей — мы для режима ничем от вируса не отличаемся. Нас нужно искоренять без пощады.

Закрыть Москву несложно и недолго. За год вполне возможно и ввести все необходимые ограничения, и выстроить инфраструктуру защиты от вторжения «заразных» сограждан, и проредить нелояльных. Сил Росгвардии и ОМОНа для этого хватит. С Подмосковьем будет сложнее и дольше, поэтому вряд ли режим агломерации будет распространен на весь регион.

Но вот затем уйдет достаточно продолжительное время, чтобы создать новые балансы внутри этой зоны. Нужно будет создавать и отдельный правовой режим, в общем, работы непочатый край.

Новая реальность в планах нашей знати выглядит вполне понятно — несколько (до двадцати) крупных агломераций, в которых будет сосредоточено более половины населения страны, и которые в силу компактности размеров гораздо проще контролировать — и огромные «серые» территории, на которых будет происходить что угодно. Отдельные значимые территориальные зоны вроде нефтегазодобычи, металлургии, крупных электростанций, инфраструктурные объекты — это будет взято под охрану армией и путинскими СС, а все остальное — да гори оно синим пламенем. Тем более, куда-то ведь нужно будет выдавливать ненужный в агломерациях контингент. Нелояльных, пожилых, маргинальную преступность. Пусть выживают и доживают сколько смогут.

Будущего у страны в этих планах нет. Оно есть только у знати. Которая довела нынешнюю модель развития до коллапса, и теперь пытается построить новую, где ключевым условием является сохранение ее власти. А то, что это будет новый средневековый индустриальный фашизм — да какая разница. Их устроит вообще всё. С собой во главе.

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