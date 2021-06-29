Мнение: Куда делись единицы, пятёрки за вакцинацию и почему в школе не учат тайм-менеджменту

1. В комментариях учителя жалуются, что не могут ставить слабым ученикам двойки. О единицах даже речи нет – эта оценка давно уже превратилась в вымирающий вид: её появление в дневнике способно вызвать грандиозный скандал.

Российская система школьных оценок деградировала от 5-балльной до 3-балльной. И это при том, что даже 5-балльная шкала (если бы она реально действовала) является самой бедной и узкой шкалой в мире. В большинстве стран используются гораздо более сложные оценочные шкалы:

https://www.vokrugsveta.ru/article/251605/

По ссылке перечислен список стран по разным системам оценки, а вот как выглядит сравнение шкал:

В прошлом оценки «с плюсом» и «с минусом» частично сглаживали проблему, однако они всегда воспринимались как не вполне официальные вторичные, а теперь, после введения электронных дневников, их стали использовать гораздо реже.

Таким образом, теперь у нас фактически трёхбалльная шкала, с редким использованием двоек, в результате чего подавляющему большинству учеников оценки завышаются (двоечников обязательно натягивают до троечников, четвёрышников часто натягивают до пятёрышников, ибо это выгодно учителям).

Такая ситуация приводит к завышенным ожиданием, к неадекватной оценке реальных знаний и умений детей, и плохо бьётся со 100-балльной шкалой оценки ЕГЭ. Вот мнение специалиста по данному вопросу:

https://regnum.ru/news/polit/2465621.html

Пятибалльную систему дополняли результаты олимпиад, портфолио, школы при вузах, курирование талантливых учащихся и так далее.

Однако система была достаточно непрозрачной и неочевидной, во многом закрытой для всех, поэтому был введен механизм ЕГЭ, который я в целом поддерживаю, считаю соответствующим текущем потребностям общества и системы образования и более справедливым для рядовых учеников. Однако это приводит к несоответствию пятибалльной системы условиям задачи. Если на итоговой аттестации по результатам обучения в школе будет 100-балльная шкала, то пятибалльная шкала не позволяет достаточно точно показать текущее место учащегося относительно этой шкалы», — отметил кандидат педагогических наук Алексей Ушаков.

По его словам, все усугубляется тем, что пятибалльная шкала давно не пятибалльная:

«Единицу в журнал поставить фактически невозможно. Двойка как оценка за урок возможна, но как годовая или четвертная оценка относится к маловероятным событиям. То есть сейчас учителя фактически вынуждены оценивать успеваемость детей с помощью четерехбалльной или даже трехбалльной шкалы. Зачем нужны школьные оценки?

Это не только инструмент стимулирования, но и инструмент управления качеством обучения. По оценке учащиеся и их родители, могут оценивать достаточность и результативность своих усилий по усвоению школьной программы. На основе оценок оценивается результативность учителя и школы в целом. На основе данных оценок должна осуществляться коррекция используемых методик обучения, приниматься управленческие решения.

Может ли это работать, если в классе все практически вне зависимости от приложенных усилий практически гарантированно получат три балла? Остается всего два балла, чтобы отметить тех, кто учится лучше посредственного и удовлетворительного уровня. Достаточно ли этого, чтобы участники образовательного процесса могли ясно понимать свою реальную успеваемость относительно стобалльной шкалы единого экзамена?

Сменить шкалу на более адекватную (например, 100-балльную, где разным интервалам баллов соответствуют буквенные обозначения), или хотя бы просто вернуть в широкий оборот двойки и единицы – это непростая реформа, реакция на которую, пожалуй, может оказаться куда более агрессивной, чем на введение ЕГЭ. Нельзя просто так взять и легализовать плохие оценки — школы сейчас дружно притворяются, будто необучаемых или ленивых школьников не существует, будто каждый непременно должен вымучить свою тройку и перейти в следующий класс.

Наша система образования должна готовить детей и молодёжь к будущему, но на деле является одним из самых консервативных, самых инертных общественных институтов, упорно противящихся изменениям даже тогда, когда инерция очевидно завела их в тупик.

2. Депутат от ЛДПР направил письмо в Минобрнауки со следующим предложением:

https://www.pnp.ru/social/za-privivku-predlozhili-davat-bally-pri-postuplenii-v-vuz-i-putevku-v-sanatoriy.html

При поступлении в вуз абитуриентам, сделавшим прививку от COVID-19, можно давать дополнительные баллы, а вакцинированным студентам предоставлять путёвку в санаторий.

Вероятно, подобные меры и вправду резко подняли бы уровень вакцинации среди молодёжи. Но если всё-таки пытаться подойти к этому логически: зачем здоровым молодым людям, да ещё и привитым от ковида, путёвка в оздоровительное заведение?

Что касается дополнительных баллов для абитуриентов, то тут палка о двух концах. Предположим, они хотят учиться на врача. С одной стороны, если дополнительный балл поможет нерадивым троечникам поступить в мед, для общества это скорее плохо (велик шанс, что они или не доучатся, или станут плохими врачами). С другой стороны, если на первом же этапе отсеивать принципиальных антипрививочников, для будущего нашей медицины это будет только к лучшему.

3. Глава Сбербанка Герман Греф поднял важный вопрос – почему детей не учат простым, но крайне важным в жизни вещам, вроде тайм-менеджмента:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/gref_otvet/

Существует три жизненно важных навыка: постановка цели, принятие решения и тайм-менеджмент (управление временем), заявил в интервью Forbes президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, за каждым из этих навыков стоит технология.

«Я много раз задавал вопрос студентам: “Кто из вас не умеет ставить цели?” Ни одна рука не поднимается, все умеют. Потом спрашиваю: “А что такое ваши цели?” (мы проходим материал по постановке целей). Затем я еще раз прошу всех проголосовать, и все поднимают руку, что никто не умеет ставить цели», — рассказал Греф.

Это же касается принятия решений, уточнил он. «”Кто не умеет принимать решения?” — ни одна рука не поднимается. Мы разбираем, что это такое, оказывается, есть теория принятия решения, за которую люди получили Нобелевские премии. Когда начинаешь об этом говорить, объясняешь, открывается новая вселенная», — добавил глава Сбербанка.

Говоря о тайм-менеджменте, он отметил, что в детстве никого не учили управлению самым ценным ресурсом в жизни — временем.

По словам Грефа, перед каждым молодым человеком стоят задачи — какую специальность выбрать, на ком жениться, заводить ли детей, какие поступки и сделки совершать или не совершать. «Навык лучшего понимания себя, технологии принятия решений, понимание, как работают механизмы внутри мозга, гормональный фон, как взаимодействуют дофамин и серотонин — это достаточно простые вещи, понятные даже детям, но когда людям не дают этих элементарных навыков, мы получаем большое количество ошибочных решений в жизни», — подчеркнул он.

Вероятно, дело в том, что если бы детей учили в школе, как не терять время впустую и как рационально принимать решения, то спрос на высшее образование (да и на школьное, отчасти, тоже) резко сократился бы. (Напомню: половина выпускников вузов в итоге не идут работать по специальности — то есть, они бессмысленно тратят уйму времени и денег).