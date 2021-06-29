От розового до блонда. Какие цвета актуальны для окрашивания волос летом

С наступлением теплой погоды многие женщины начинают задумываться о смене цвета волос. Но порой мы пренебрегаем уходовыми процедурами, а ведь яркое солнце может навредить здоровью волос. Никита Фишер, совладелец Palmer Fisher London, поделился советом: «Нанесите кондиционер на волосы во время принятия солнечных ванн точно так же, как вы наносите солнцезащитный крем на кожу, чтобы защитить ее». А теперь давайте узнаем, какие цвета актуальны для окрашивания волос этим летом.

Яркие оттенки

Этим летом эксперименты с цветом волос популярны как никогда! Речь идет о розовых, фиолетовых и пастельных оттенках.

Блонд

Блондинки (главное фото) пережили настоящий ренессанс в этом году. Блонд становится все более универсальным. На улицах все чаще можно увидеть золотистый, медовый и другие оттенки, которые выглядят естественно и красиво блестят на солнце.

Естественный и нейтральный

Этот цвет – идеальный выбор для девушек, которые хотят продемонстрировать свою индивидуальность.

Балаяж

Балаяж по-прежнему является одной из главных летних тенденций окрашивания волос. Если розовый цвет выбирают в основном любители экспериментов, то техника балаяж более универсальна, она подойдет женщинам всех возрастов.

Светлые пряди у лица

Осветленные пряди у лица – отличный вариант для обладательниц темных волос, которые хотят поэкспериментировать с прической, но при этом не желают кардинально перекрашиваться.

Золотистый цвет

Никита Фишер говорит: «Люди часто избегают более теплых светлых тонов, но, когда окрашивание выполнено правильно, волосы выглядят великолепно и цвет смотрится естественно. Если вы доверитесь профессиональному колористу, то эффект «поцелованных солнцем» волос превзойдет все ваши ожидания!»

Lived-in colour

Мастера называют это окрашивание миксом блонда, балаяжа и омбре. По сути это окрашивание, в котором используются три цвета.

В основе — темный, плавно перетекающий в светлый в середине и очень светлый оттенок ближе к кончикам.