От розового до блонда. Какие цвета актуальны для окрашивания волос летом
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С наступлением теплой погоды многие женщины начинают задумываться о смене цвета волос. Но порой мы пренебрегаем уходовыми процедурами, а ведь яркое солнце может навредить здоровью волос. Никита Фишер, совладелец Palmer Fisher London, поделился советом: «Нанесите кондиционер на волосы во время принятия солнечных ванн точно так же, как вы наносите солнцезащитный крем на кожу, чтобы защитить ее». А теперь давайте узнаем, какие цвета актуальны для окрашивания волос этим летом.
Яркие оттенки
Этим летом эксперименты с цветом волос популярны как никогда! Речь идет о розовых, фиолетовых и пастельных оттенках.
Блонд
Блондинки (главное фото) пережили настоящий ренессанс в этом году. Блонд становится все более универсальным. На улицах все чаще можно увидеть золотистый, медовый и другие оттенки, которые выглядят естественно и красиво блестят на солнце.
Естественный и нейтральный
Этот цвет – идеальный выбор для девушек, которые хотят продемонстрировать свою индивидуальность.
Балаяж
Балаяж по-прежнему является одной из главных летних тенденций окрашивания волос. Если розовый цвет выбирают в основном любители экспериментов, то техника балаяж более универсальна, она подойдет женщинам всех возрастов.
Светлые пряди у лица
Осветленные пряди у лица – отличный вариант для обладательниц темных волос, которые хотят поэкспериментировать с прической, но при этом не желают кардинально перекрашиваться.
Золотистый цвет
Никита Фишер говорит: «Люди часто избегают более теплых светлых тонов, но, когда окрашивание выполнено правильно, волосы выглядят великолепно и цвет смотрится естественно. Если вы доверитесь профессиональному колористу, то эффект «поцелованных солнцем» волос превзойдет все ваши ожидания!»
Lived-in colour
Мастера называют это окрашивание миксом блонда, балаяжа и омбре. По сути это окрашивание, в котором используются три цвета.
В основе — темный, плавно перетекающий в светлый в середине и очень светлый оттенок ближе к кончикам.
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