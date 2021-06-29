Учимся создавать модные образы с шортами: советы по составлению аутфитов для зрелых дам на примере инстаграмеров

В теплое время года важно чувствовать себя комфортно и в то же время быть стильно одетой. Удивительно гармоничные образы можно создавать на основе легких летних шорт для зрелых женщин. Такие комплекты одежды идеально подходят для жарких дней. Примеры инстаграмеров на фото ниже это доказывают.

Полосатая рубашка и белые шорты

Простой и невероятно эффектный комплект из рубашки в полоску без рукавов и легких белых шорт с отворотами можно дополнить коричневым кожаным поясом и сумкой того же тона.

Синий с белым

Отличный ансамбль в сине-белой цветовой гамме – шорты с принтом, белая футболка и синия джинсовая курта. Как нельзя кстати настоящий летний аксесуар – сумка из рафии, а также бежевые удобные сабо.

Льняные шорты, вязаный жилет, массивные сандалии

Очень стильный лук, в котором идеально сочетаются три трендовые вещи – шорты до колена из льняной ткани натурального цвета, светлый вязаный крючком жилет и массивные сандалии синего цвета другого стиля, вносящие в образ иную текстуру. Сандалии, которые не выходят из моды, могут быть разных цветов. Дополняет образ небольшая лаконичная сумка.

Сандалии яркого цвета

В создании этого образа использована такая хитрость, как контрастная обувь. Базовый черно-белый комплект из шорт и безрукавной блузки начинает звучать совсем по-другому, если добавить к нему сандалии яркого цвета, например, желтого, зеленого, сиренвого, синего и т. д.

Клетка

Клетчатый принт в тренде в этом сезоне. Клетка может присутствовать в любом предмете гардероба, как в этих оригинальных многоцветных шортах на фото ниже. С ними нужно сочетать самую простую одежду, например футболку нейтрального цвета. Подойдут к образу массивные цветные украшения.

Стиль сафари

Стиль сафари по-прежнему в тренде, но он на самом деле никогда и не терял актуальности, с тех пор как вошел в моду в 60-х. Сегодня это стильная городская одежда нейтральных оттенков. Например, серые шорты с базовой белой рубашкой, которые хорошо комбинируются с черным ремнем и босоножками такого же цвета на толстой подошве или на танкетке.

Синяя футболка с подплечниками и шорты

Футболки с подплечниками придают особый вид даже самой простой одежде и идеально подходят для тех, кто не любит базовый гардероб. Их можно носить с шортами яркого цвета из мягкой струящейся ткани и босоножками на каблуках или танкетке.

Классика в светлых тонах

Даже в мини-шортах можно выглядеть элегантно. Лучшее тому доказательство – образ на фото ниже. Белая рубашка из базового гардероба подходит ко всему, и носить ее можно круглый год. Идеально она смотрится с короткими светлыми шортами. Такой комплект поможет визуально выглядеть выше. Образ следует дополнить различными аксессуарами.

Кимоно с принтом и акцентная сумка

Невероятно органично смотрятся зеленые шорты с белой футболкой, кимоно с принтом и яркой желтой сумкой на цепочке. Наряд идеально подойдет для прогулок в любое время дня. Образ выглядит тщательно продуманным. На самом деле он сложился благодаря кимоно и яркой сумке, которые способны преобразить абсолютно любой наряд.