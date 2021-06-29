 

Королева Елизавета II доверила Кейт Миддлтон еще одну важную обязанность

29.06.2021, 19:10, Разное
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Королевский тур по Шотландии – Holyrood Week, то есть Холирудская неделя, который начался вчера, – продолжается. Сегодня внук Елизаветы II, сопровождающей королеву в первой части тура, самостоятельно посетил судостроительную верфь в Глазго, чтобы посмотреть, как идет строительство главного фрегата проекта компанией Type 26 для Королевского флота Великобритании. Во время визита герцог Кембриджский, который в Шотландии носит титул графа Стратернского, рассказал, что королева Елизавета II утвердила имя спонсора будущего корабля.

Ее Величество Королева одобрила назначение моей жены Кэтрин спонсором превосходного корабля HMS (Her Majesty’s Ship – Корабль Его Величества) Glasgow. Я знаю, что Кэтрин будет рада присоединиться к вам здесь, в Глазго, на церемонии присвоения имени в свое время, – сказал Уильям.

Принц Уильям

Звание “спонсор корабля” почетно, и обычно его носит женщина из гражданских лиц, олицетворяя собой талисман судна. Именно герцогиня Кембриджская Кейт будет присутствовать на торжественных церемониях присвоения имени кораблю и спуска судна на воду.

Принц Уильям был впечатлен масштабами судостроительных работ и сам стал участником процесса, запустив резку стали для начала строительства другого боевого суда HMS Belfast. Кроме того, принц вспомнил покойного деда – принца Филиппа, отмечая традиции и любовь монаршей семьи к флоту.

Любовь моей семьи к Королевскому флоту хорошо известна, и, когда я видел, как сегодня здесь проводятся работы, я думал о своем дедушке, герцоге Эдинбургском. Он был бы очарован и взволнован, увидев, как достижения науки и техники применяются на практике, – сказал Уильям.

Напомним, что вчера королева начала свой традиционный тур по Шотландии. На протяжении многих лет в конце июня–начале июля Ее Величество проводит ряд мероприятий в Эдинбурге и других городах автономии. Этот тур неофициально называют Holyrood Week, то есть Холирудская неделя по названию королевской резиденции – Холирудского дворца в столице Шотландии, где всегда останавливаются британские монархи. Нынешний визит продлится четыре дня. 30 июня и 1 июля Елизавету будет сопровождать ее единственная дочь – принцесса Анна. За время тура королева посетит ряд предприятий, а также благотворительные организации и культурные учреждения, где в том числе ей расскажут о инновационных работах и технологиях, направленных на борьбу с изменением климата.



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