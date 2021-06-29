Впущен кнопочный смартфон с поддержкой Alipay

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29.06.2021, 19:06, Новости дня
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Платежная система Alipay является одной из самых мощных в мире, но ее поддержка пока обеспечена далеко не на всех мобильных телефонах. Компания Nokia решила хоть немного подправить ситуацию, представив новый кромочный смартфон модели 105 4G.

По словам экспертов, это первый кнопочный мобильник, владельцы которого смогут настраивать Alipay. Кстати, сама система была создана еще в 2004 году, когда смартфоны с сенсорными экранами еще не были в большинстве.

Новая модель Nokia 105 4G прошла пока официальную презентацию только в Китае. Его базовая стоимость в КНР составит 229 юаней, что в рублях будет равняться 2600. Кстати, с 5 июля такой же мобильник модно будет предзаказывать и на территории РФ.



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