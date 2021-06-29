 

Новый смартфон Vivo V51A выпущен только для Индии

29.06.2021, 19:06, Новости дня
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Во время презентации производитель напомнил, что новая модель смартфона Vivo Y51A вышла на мировой рынок еще несколько месяцев назад. В данном случае, разработчик не думал о том, чтобы предложить покупателям линейку разнообразных продуктов.

Вышла только одна версия, в которой объем оперативной памяти составлял 8 Гб. Это не много, но и не мало, если речь идет об использовании мобильника в обыденной жизни без загрузки тяжеловесного ПО или высококачественных игр.

Однако теперь специально для Индии предложен тот же самый смартфон, но уже с 6 Гб оперативки. Такое уменьшение показателя позволит уменьшить цену, говорят менеджеры компании. В данный момент говорят о базовой стоимости, равной 229 американских долларов.



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