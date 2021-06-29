Мнение: В Москве готовится блокада Ленинграда

“Использование QR-кодов в Москве могут распространить на общественный транспорт и магазины, заявил Алексей Немерюк”.

По-своему логично. Логика безумца-маньяка, который вырезает на груди у своих жертв красные звезды; если вырезал у предыдущих четырех – логично было бы вырезать и у пятой жертвы, разве нет? То есть – если без вакцинации нельзя лечиться, жениться и ходить в кафе, то почему ж тогда без нее можно ездить в общественном транспорте и ходить в магазины? Должно быть тоже нельзя. Разом убиваем и свободу перемещения, и свободу есть и пить. Но “зато” оставляем свободу умереть от голода!

То есть совсем без свободы нас в Москве не оставят – уже плюс.

Однако мы видим – они уже НИ С ЧЕМ не считаются. Напор удивительный по наглости и безумию. Белковский пишет, что “это готовится второй полный локдаун”, но он ошибается – готовится нечто куда более страшное. В “первый локдаун” 2020 года можно было хотя бы в магазины ходить (возле дома). Теперь же, получается, людей хотят взять буквально ИЗМОРОМ. Городской житель убог – своей еды у него нет, он ее ВЫНУЖДЕН закупать в магазинах. Для этого раньше было достаточно просто иметь деньги – но Собянин отменяет деньги, делая их недействительными без заветного “куар-кода”.

Вообще-то, что происходит – безусловно какая-то фантастика. Антиутопия в натуральном виде, ВНУТРИ которой мы все оказались. Нет слов. А главный Кафка – безусловно, в том, что НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. То есть буквально – ничего вообще. Нет ведь никакой эпидемии – по крайней мере, в наблюдаемом виде. Есть обычный город, который жил абсолютно обычной жизнью… И Вот Это – как раз то, о чем уже не раз и не два писали самые мрачные писатели триллеров: ничего не происходит – а с людьми ведут себя так, как будто на дворе полный апокалипсис.

“Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью”.

UPD. И тут уже не только Москва поспевает. Вот еще, новость от РБК: “Непривитые жители Югорска и Советского в ХМАО с 2 июля должны будут уйти на самоизоляцию. Выйти из дома им разрешат лишь в ряде случаев, например в магазин, выбросить мусор или выгулять неподалеку домашнее животное”

“Самоизоляция” тут, надо понимать, бессрочная: ты должен будешь сидеть дома со своим домашним животным ровно до тех пор, пока не привьешься (строго добровольно, естественно). Кафка!

Интересно, а у нас люди долго будут терпеть, что с ними обходятся как со скотом, причем в самом буквальном смысле слова?