Учредителя консалтинговой фирмы в Ростове-на-Дону заподозрили в госизмене

В Ростове-на-Дону арестовали учредителя «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского, его подозревают в государственной измене, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

«Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), по 27 августа 2021 года», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В чем именно подозревают Деркунского, не сообщается.

В марте суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.