 

Уголовное дело возбудили после вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

29.06.2021, 18:56, Новости дня
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После вспышки коронавируса в тувинском детском лагере «Байлак» возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщил Следственный комитет России.

«Следователями произведены осмотры места происшествия в министерстве труда и социальной политики, министерстве здравоохранения Республики Тува; изъяты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и организацию летнего детского оздоровительного отдыха в регионе, в том числе в детском оздоровительном лагере «Байлак», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также следователи изъяли личные дела отдыхавших в лагере детей и рабоников, медкнижки сотрудников и справки о состоянии здоровья.

«Продолжаются допросы должностных лиц и иных работников здравоохранения по обстоятельствам и порядку выдачи детям справок, являющихся свидетельством отсутствия у ребенка медицинских противопоказаний для пребывания в детском оздоровительном лагере», – указали в СК.

Ранее сообщалось, что в детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей. Следователи выяснили, что всего в лагере находились 174 ребенка и 33 работника, активное заболевание было установлено у 66 детей и восьми сотрудников.



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