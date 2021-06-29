Гуцериев не вошел в состав совета директоров «Русснефти»

Акционеры «Русснефти» не включили в новый состав совета директоров Михаила Гуцериева, при этом они увеличили число членов совета до 12 человек.

В новый состав вошли вице-президент «Русснефти» Дмитрий Романов, гендиректор нефтекомпании «Нефтиса» группы «Сафмар» Андрей Зарубин, замгендиректора по экономике и финансам «Нефтисы» Роман Тян, глава представительства нефтетрейдера «Гленкор Интернэшнл АГ» Яна Тихонова, финансовый контролер «Гленкор Интернэшнл АГ» Сергей Чернышев, глава департамента британской «Гленкор ЮК Лимитед» Энн Нэш, директор GCM Global Energy PLC Антон Жученко, передает РИА «Новости».

Также в состав включили бизнесмена Вячеслава Марченко, независимых директоров Сергея Степашина, Роберта Скидельски, Андрея Дереха, Виктора Мартынова.

Гуцериев был председателем совета директоров и основным бенифициаром.

Ранее сообщалось, что Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». После этого он решил покинуть совет директоров «Русснефти».