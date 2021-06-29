Ученые рассказали о действии солнечного ультрафиолета на коронавирус: “Может очень быстро инактивировать”

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого подробно изучили эффективность воздействия солнечного ультрафиолетового излучения на коронавирус. Выяснилось, что данный тип ультрафиолета способен деактивировать смертельный патоген всего за считанные минуты.

Стоит отметить, что о профилактической силе естественного солнечного света представители научного мира догадывались и ранее, отмечая данный факт в своих публикациях. Однако до настоящего момента было неизвестно, какое именно время необходимо солнечному свету для уничтожения частиц коронавируса. Ученые, представляющие Университет штата Аризона (США), провели исследование, результаты которого восполнили упомянутый информационный пробел. В частности, в процессе эксперимента медики произвели облучение культур двух видов коронавируса с применением специально изготовленного прибора, способ излучения которого абсолютно аналогичен солнечному.

В лабораторном опыте использовались SARS-CoV-2 и HCoV-NL63 – последний также обладает высокой опасностью, вызывая бронхит и ряд других инфекций верхних дыхательных путей. Результаты показали, что уже спустя пять минут после начала облучения число частиц вышеупомянутых патогенов, способных заразить человеческие клетки, снизилось на 98%. По прошествии же нескольких десятков минут культуры обоих вирусов полностью утратили свою жизнеспособность. “Наши наблюдения показывают, что ультрафиолетовое излучение может очень быстро инактивировать как SARS-CoV-2, так и вирус HCoV-NL63 и защищать клетки человека от заражения”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Георг Вондрак.

Основным направлением использования итогов эксперимента специалисты считают применение солнечного ультрафиолетового излучения для дезинфекции помещений от коронавируса. Кроме того, динамика влияния солнца на вирус даст дополнительные сведения для возможности прогнозирования развития пандемии в период разных сезонов года. Впрочем, стоит отметить, что статья американских медиков пока не прошла стадию рецензирования независимыми экспертами, поэтому к её выводам следует относится с определенной осторожностью. Материалы научной работы были опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Источник: nauka.tass.ru