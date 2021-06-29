 

Ученые: Ближневосточная и Европейская система весов были завезены из Месопотамии в Бронзовом веке

29.06.2021, 18:54, Разное
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Немецкие исследователи установили возраст и место происхождения европейской и ближневосточной систем весов. Как оказалось, они были завезены из Месопотамии 5 тысяч лет назад и распространялись путем обмена и изготовления копий.
Торговые операции в различных регионах планеты совершались с незапамятных времен. Однако долгое время ученым не удавалось ответить на вопрос, как тысячелетия назад древние люди взвешивали товары при продаже. Исследователям необходимо было понять, каким образом устанавливались стандартные меры веса. Решить проблему взялись сотрудники Геттингского университета в Германии.

Как было установлено ранее, стандартные разновесы для торгового обмена устанавливались сверху. Это делалось указанием центральных властей или правителем страны или региона. Однако археологи из Германии выявили, что купцы из самых разных уголков Земли, от Египта и Анталии до Месопотамии или Европы руководствовались другими правилами. Как оказалось, разновесы появились еще 5 тысяч лет назад, и причиной этого стало не распоряжение короля, а рыночные отношения, существовавшие уже тогда.

Причем строгие границы амплитуды колебания гирек весов существовали на протяжение не менее двух тысячелетий. Для того, чтобы соблюсти это условия, как предполагают ученые, торговцы древнего мира обменивались между собою гирьками и весовыми устройствами. В ходе эксперимента, проведенного Рафаэлем Германом, было доказано, что мерная гиря Бронзового века имела минимальные отклонения. По его мнению, для достижения такой точности купцы много тысяч лет назад додумались до методики вырезания копий уже применяемых в торговых отношениях гирь.

Источник: nplus1.ru



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