Гоген Солнцев рассказал о своем стиле, 66-летней музе и отношении к сексскандалам

Гоген Солнцев известен своим экстравагантным стилем и эпатажным поведением, которыми он берет у жизни реванш за все пережитые ранее невзгоды. При этом музой и вдохновением 40-летнего шоумена стала 66-летняя Екатерина Терешкович, а общественные обсуждения тем вроде сексскандалов или педофилии он считает истерией.

Со времени своего участия в реалити «Дом-2» Гоген Солнцев заявил о себе, как о ярком и харизматичном деятеле отечественного шоу-бизнеса. Его хлесткие реплики в эфирах различных ток-шоу и перипетии личной жизни обговаривает вся страна уже многие годы. Как оказалось, своим имиджем и стилем артист пытается наверстать упущенное и взять от жизни реванш.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что детство Солнцева было нелегким, после отказа от него родной матери, мальчик воспитывался тетей. Семья жила очень скромно, перебиваясь минимальными доходами. Сейчас экс-участник «Дома-2» живет вместе с Екатериной Терешкович, которую называет своей музой.

При этом 40-летний артист сравнивает себя с Полем Гогеном, а 66-летнюю возлюбленную – с супругой художника, таитянкой Теха’аманой. Стоит отметить, что многие считают французского художника 19 века педофилом. Солнцев называет ситуацию с сексуальными скандалами и обвинениями известных лиц в подобных грехах истерией. В любом случае, в его жизни ситуация коренным образом иная.

Источник: inforeactor.ru