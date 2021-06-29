19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ

“Внук устроил в честь моего визита в Москву вечеринку. Познакомил с друзьями. Хорошие ребята”, – подписала Порывай ролик.

На видео сын Королевой поет песню, а под конец демонстрирует перед объективом правую руку с кольцом на пальце.

“А когда внучек женился? Кольцо на пальце”, – отреагировали на ролик фолловеры Порывай.

Российское издание Kp.ru предполагает, что Архип Глушко женился тайно, а его избранницей стала стриптизерша Мелисса, которой он в феврале сделал предложение. В публикации отмечается, что пара несколько месяцев живет на третьем этаже в доме Королевой и ее мужа, стриптизера Тарзана.

Представители семьи не комментируют возможное изменение семейного статуса Архипа Глушко.

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Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

14 февраля 2021 года Архип Глушко сообщил, что сделал Мелиссе предложение. Российское издание “Дни.ру” пишет, что пара познакомилась в 2020 году. Сын артистки старше танцовщицы на два года.

На своей странице в Instagram Архип Глушко часто делится роликами, на которых они с Мелиссой запечатлены во время репетиции танцев на пилоне.

Королева, комментируя в апреле возможную женитьбу сына на Мелиссе, заявила, что девушка – всего лишь личный тренер ее сына по танцам на пилоне. “Когда будет свадьба, мы обязательно, поверьте, объявим. Парень красивый – чувствую, еще не одну фейковую свадьбу будем отмечать”, – заявила тогда Королева.

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