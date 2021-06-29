ЕСПЧ назначил слушания по делу Украины и Нидерландов против России

Заседание Большой палаты ЕСПЧ по делу назначили на 24 ноября, сказано в расписании.

Иски Украины против России касаются вооруженной агрессии на Донбассе и сбитого на оккупированной части Донецкой области Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в июле 2014 года.

Контекст:

Иски Украины и Нидерландов ЕСПЧ решил объединить в конце ноября 2020 года. Как объяснял заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, в этом для Украины больше положительных моментов.

“Плюсы в том, что в голландском деле больше материалов по рейсу MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. […] Из минусов – это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку голландская сторона еще даже не коммуницировала с РФ. Но учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел, такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском”, – писал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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