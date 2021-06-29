Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году достиг 30% от ВВП

“По предварительным расчетам Минэкономики уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на три процентных пункта больше показателя 2019 года”, – заявили в ведомстве.

К росту тенизации экономики привело усложнение условий экономической деятельности на фоне карантинных мер. Это в свою очередь привело к желанию субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов.

Вместе с тем, полученное по итогам 2020 года рост уровня тенизации является меньшим по сравнению с ростом в течение предыдущих кризисных периодов (в частности, по итогам кризиса 2014-го). Также ситуация с пандемией привела к появлению новых каналов тенизации, так как была ограничена возможность использовать традиционные каналы.

Системными факторами, которые сдерживают процессы детенизации является низкий уровень защиты прав собственности и ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие временно оккупированных территорий.

Инфографика: me.gov.ua

Контекст:

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта 2021-го говорил, что Украине в 2020 году удалось избежать падения экономики, которое произошло в странах Евросоюза.

По оценке Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году украинская экономика “почти наверстает потери от коронакризиса”. По данным регулятора, ВВП вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022–2023 годах.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

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