В СОМБ недовольны муссированием фейков о российских инструкторах в ЦАР
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Глава СОМБ Александр Иванов в интервью RT отметил, что все появившиеся ранее
вбросы по этому вопросу были опровергнуты проведенным расследованием.
«Западные СМИ
продолжают муссировать опровергнутые обвинения против российских инструкторов,
но в упор не видят обвинения против преступников из «Коалиции патриотов за
перемены» (СPC), терроризировавших народ ЦАР. Хотя доклад ООН на 95% состоит
именно из фактов преступлений CPC», — заявил Иванов.
Он также напомнил, что материалы, распространяемые западными
СМИ, не были подкреплены никакой доказательной базой, а данные, использованные
в докладе, получены из неподтвержденных источников. В иностранных публикациях
российских специалистов, работающих в ЦАР, обвинили в жестоком отношении к
местному населению, в необоснованном применении силы и прочих подобных
инцидентах, не имеющих никаких подтверждений.
По словам главы СОМБ, боевики, оставшиеся в ЦАР после
разгрома крупных группировок, получая поддержку от иностранных СМИ, продолжают
свою деятельность, угрожающую населению.
Российские инструкторы, работающие с армией ЦАР, прибыли в
Банги по соглашению с местным правительством и по согласованию с СБ ООН.
Специалисты, которых некоторые иностранные издания связывают с «ЧВК Вагнера»,
организовали профессиональную подготовку для центральноафриканских военных, что
в результате позволило нанести ряд крупных поражений боевикам.
«Насилие против народа
ЦАР со стороны боевиков CPC в значительной степени продолжается из-за того, что
преступники видят поддержку своей преступной деятельности со стороны западных
партнеров и их медиа. Для ЦАР и для всего международного сообщества важно,
чтобы СМИ публиковали правду о ситуации в Центральной Африке, а не разжигали
войну», – подчеркнул генеральный директор СОМБ.
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