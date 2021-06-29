В СОМБ недовольны муссированием фейков о российских инструкторах в ЦАР

Глава СОМБ Александр Иванов в интервью RT отметил, что все появившиеся ранее

вбросы по этому вопросу были опровергнуты проведенным расследованием.

«Западные СМИ

продолжают муссировать опровергнутые обвинения против российских инструкторов,

но в упор не видят обвинения против преступников из «Коалиции патриотов за

перемены» (СPC), терроризировавших народ ЦАР. Хотя доклад ООН на 95% состоит

именно из фактов преступлений CPC», — заявил Иванов.

Он также напомнил, что материалы, распространяемые западными

СМИ, не были подкреплены никакой доказательной базой, а данные, использованные

в докладе, получены из неподтвержденных источников. В иностранных публикациях

российских специалистов, работающих в ЦАР, обвинили в жестоком отношении к

местному населению, в необоснованном применении силы и прочих подобных

инцидентах, не имеющих никаких подтверждений.

По словам главы СОМБ, боевики, оставшиеся в ЦАР после

разгрома крупных группировок, получая поддержку от иностранных СМИ, продолжают

свою деятельность, угрожающую населению.

Российские инструкторы, работающие с армией ЦАР, прибыли в

Банги по соглашению с местным правительством и по согласованию с СБ ООН.

Специалисты, которых некоторые иностранные издания связывают с «ЧВК Вагнера»,

организовали профессиональную подготовку для центральноафриканских военных, что

в результате позволило нанести ряд крупных поражений боевикам.

«Насилие против народа

ЦАР со стороны боевиков CPC в значительной степени продолжается из-за того, что

преступники видят поддержку своей преступной деятельности со стороны западных

партнеров и их медиа. Для ЦАР и для всего международного сообщества важно,

чтобы СМИ публиковали правду о ситуации в Центральной Африке, а не разжигали

войну», – подчеркнул генеральный директор СОМБ.