 

В России выявили первый случай заражения штаммом “дельта плюс”

29.06.2021, 18:44, Разное
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружен новый штамм коронавируса “дельта плюс”. По словам главы ведомства, пациентка перенесла болезнь в легкой форме, ее здоровью ничего не угрожает.

Главный санитарный врач также попросила премьер-министра Михаила Мишустина запретить массовые мероприятия в стране. Попова подчеркнула, что подвергать риску здоровье граждан недопустимо.

Штамм “дельта плюс” был впервые выявлен в июне. Мутация возникла в индийском штате Махараштра. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее “вызывающей беспокойство”.



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