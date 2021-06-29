В России выявили первый случай заражения штаммом “дельта плюс”

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружен новый штамм коронавируса “дельта плюс”. По словам главы ведомства, пациентка перенесла болезнь в легкой форме, ее здоровью ничего не угрожает.

Главный санитарный врач также попросила премьер-министра Михаила Мишустина запретить массовые мероприятия в стране. Попова подчеркнула, что подвергать риску здоровье граждан недопустимо.

Штамм “дельта плюс” был впервые выявлен в июне. Мутация возникла в индийском штате Махараштра. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее “вызывающей беспокойство”.