Из-за коронавирусных ограничений 30 процентов школьниц не смогли потерять девственность на выпускном

Запрет массовых мероприятий, под который попали школьные выпускные в большинстве регионов страны, помешал российским одиннадцатиклассницам расстаться с невинностью.

Напомним, те из них, кто не успевал сделать это в школьные годы, пользовались выпускным балом, как последним шансом.

Родители выпускниц обеспокоены – их дочерям предстоит беготня по приёмным комиссиям, борьба за места в ВУЗах, затем волнения, связанные с началом учёбы, а в это время их мысли будут заняты совсем другим, тем, что должно было состояться в ночь выпускного, но из-за пандемии перенесено на неопределённый срок. Педагоги же спокойнее относятся к этой ситуации.

– Традиция терять невинность в ночь выпуска пришла к нам недавно – буквально 25 лет назад. Традиция эта не наша, а западная, из американских фильмов. У нас этого никогда не было. Обойдутся, ничего страшного. Придут в институт, там им в День первокурсника всё сделают, – сказала директор одной из московских школ, не пожелавшая назвать своё имя.

Однако проблема в том, что и День первокурсника под угрозой. Рост заболеваемости и низкие темпы вакцинации могут привести к роспуску студентов на дистанционное обучение и отмену внеучебных мероприятий. Родители выпускниц обдумывают организацию нелегальных вечеринок для бывших школьников, однако Министерство просвещения уже пообещало пресекать их силами полиции.

Последняя надежда родителей – прямая линия президента. В родительских чатах активно ищут выходы на её организаторов, чтобы их вопрос обязательно прозвучал.

—