Они хотят дрожжей. 4 огородные культуры, которым нужен полив дрожжевой водой

Дрожжам место не только на кухне. Если бы вы знали, какую пользу они приносят в огороде, уже давно бы припасли их для своих растений. Какие именно огородные культуры нуждаются в дрожжах — об этом далее.

Что дрожжи делают в огороде

В первую очередь, давайте определимся, для чего же вообще нужны дрожжи в огороде.

Основное предназначение такого нехитрого удобрения — стимуляция роста растений. Он обеспечивается за счет воздействия многочисленных микро- и макроэлементов, содержащихся в дрожжах, а также витаминов группы В, в которых остро нуждается корневая система многих растений.

Опытные садоводы знают, что дрожжевые грибки, проникая в почву, благоприятно воздействуют на ее микрофлору, стимулируя процесс разложения органических соединений в ней.

Какие дрожжи можно использовать

Растениям нужны только хлебопекарные дрожжи. А вот, что касается их формы — подойдут абсолютно любые: и прессованные, и сухие, и даже жидкие. Грибки, за которые этот продукт ценится в качестве подкормки, есть абсолютно во всех видах.

Как часто можно подкармливать

Несмотря на большую пользу, которую приносят дрожжи растениям, перекармливать ими не нужно. Оптимальная частота подкормок — 2 раза в сезон, но бывают исключения, в зависимости от вида культуры.

Как правило, вносить приготовленные растворы нужно в период вегетации. Главное — делать это после захода солнца, на предварительно политой почве.

А дальше — главное. О культурах, которые обязательно надо подкармливать соединениями с дрожжами в составе.

Клубника

Опытные дачники знают, что оптимальная периодичность такой подкормки для кустов — 3 раза за сезон:

когда появляются бутоны;с появлением первых ягод;после сбора урожая.

Оптимальные пропорции — 100 г прессованных дрожжей на 5 л воды. Все это растворяем, настаиваем сутки. Готовое удобрение получается концентрированным — его следует разводить из расчета 500 мл дрожжевой массы на ведро воды (10 л). Поливать каждый кустик — по 0,5 л.

Огурцы

Злоупотреблять удобрением огурцов дрожжевой подкормкой не стоит, но раз в сезон можно ее внести. Лучше делать это единожды, в самом начале роста, когда плети только начинают набирать силу.

Для приготовления эффективного удобрения смешайте 10 г сухих дрожжей с 50 г сахара, а затем разведите все это в литре воды. Дайте массе настояться 2-3 часа, а потом щедро разбавьте ее водой (9 л). Через несколько часов удобрение будет готово к использованию.

Поливать огурцы нужно под корень, предварительно разведя удобрение с водой, в пропорции 1:5.

Капуста

Если смешать пакетик сухих дрожжей со 100 г сахара и развести все это 3 л воды, получится отличное удобрение для капусты. Его нужно настаивать около недели, а затем вводить под корень, разведя 1 ст. удобрения в ведре воды.

Вилки капусты, удобренной таким способом, точно порадуют вас в момент сбора урожая.

Болгарский перец

Если хотите собирать гигантские перцы, приготовьте удобрение их следующих ингредиентов:

50 г прессованных дрожжей;по 250 мл зольного настоя и куриной органики;2 ст. л. сахара.

Все это смешиваем, разводим 5 л воды и щедро поливаем растения под корень. Расход получается не самым экономным — готового удобрения хватает на 3-4 растения. Зато урожай потом радует. Удобрять перцы таким способом нужно перед началом цветения.