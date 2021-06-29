Компания AMD могла преодолеть дефицит видеокарт, но не сделала этого

Как стало известно из компетентных источников, компания AMD и прочие производители легко могли уничтожить дефицит видеокарт на мировой рынке. Однако никто и не собирался делать это. В частности, AMD отказалась наращивать выпуск обычных видеоускорителей, а сосредоточилась на увеличении производства серверных CPU.

Ответ на вопрос «почему?» до банальности прост. Менеджеры AMD посчитали, что производство CPU принесет гораздо больше прибыли. А обычные пользователи? Что же, пусть подождут!

Кроме того, источники напоминают, что в последнее время производители видеокарт стали искусственно ограничивать возможности устройств добывать криптовалюты. Это привело к тому, что на тайваньском TSMC освободилось часть производственных мощностей. Вот бы сейчас и заняться массовым выпуском дефицитной продукции! Но нет, маркетологи увели производителей в другую сторону.