Новосибирские ученые обещают улучшить качество ячменя

Как стало известно, новосибирские генетики, используя несложный метод редактирования ДНК Cas9/gRNA, могут существенно улучшить качества важной сельскохозяйственной культуры – ячменя.

При помощи генной инженерии ученые могут отключать и включать любой ген, отвечающий за те или иные качества растения. Таким образом, можно создавать различные сорта ячменя, подходящие для выращивания в той ли иной климатической зоне.

Как известно, большая часть территории РФ находится в так называемых зонах рискованного земледелия. Для того чтобы успешно завивать здесь сельское хозяйство, необходим большой выбор разных сортов растений, которые в каждом отдельном случае давали бы стабильные урожаи.