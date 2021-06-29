Историк: Народовластие свойственно русскому обществу, начиная с раннего средневековья

Средневековая Русь многими до сих пор воспринимается как монархическое государство. На самом деле, князь отнюдь не был главным, ключевую роль играло вече, состоявшее из старейшин. Об этом сообщил историк Никита Соколов, выступая на состоявшемся в редакции газеты ВЗГЛЯД круглом столе. Дискуссия была посвящена роли представительных институтов в российской политической истории.

Заместитель директора Музея Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) Никита Соколов указал, что народовластие было свойственно нашему обществу начиная с раннего средневековья. «Средневековая Русь воспринималась как монархическое государство. Но к концу 19-го века мы выяснили, что в средние века Русь едва ли была единым государством. Скорее, это была совокупность достаточно автономных земель и волостей. И князь на этих землях представлял собой хоть и важное политическое лицо, но отнюдь не главное», – отметил эксперт.

По словам Соколова, более мощной политической силой на Руси считалось вече. «Это было вполне четко сформированное собрание, участниками которого были, по всей видимости, старейшины домовладений. Вече решало важнейшие общественно-политические вопросы. При этом собиралось оно на определенных условиях. Если кто-то их нарушал, его изгоняли из собрания. Это был такой своеобразный импичмент», – отметил собеседник.

Другой участник дискуссии, старший преподаватель Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Сергей Новосельский отметил, что идея «коллегиального совещания» с участием не только большого количества представителей духовенства, но и светских людей зародилась в 15-м веке, что стало основой для возникновения в середине 16-го века высшего сословно-представительного учреждения – Земского собора.

Эксперт подчеркнул, что Земские соборы появились в эпоху кризиса. «Они были итогом компромисса между обществом и властью. При этом Земский собор нельзя считать аналогом современного парламента, поскольку он формально не ограничивал власть монарха законами», – отметил Новосельский.

Во вторник Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и газета ВЗГЛЯД в рамках заседания клуба «Экспертный взгляд» организовали круглый стол «Назначение Думы. Борьба за представительство и роль представительных институтов в российской политической истории». Помимо Никиты Соколова и Сергея Новосельского, в дискуссии приняли участие: научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ВШЭ Олег Кильдюшов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, председатель правления «Центр политических технологий» Борис Макаренко, профессор Владимирского государственного университета Игорь Омельянчук, научный секретарь Фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов, а также старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества Андрей Тесля и доцент филфака МГУ, главный редактор сайта «Русская идея» Борис Межуев. Вела дискуссию руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.