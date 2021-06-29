Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Министерство здравоохранения РФ подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее привитых от коронавируса россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения – тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», – цитирует ТАСС Мурашко.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, передает РИА «Новости».

«Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев», – сказала она.

По ее словам, вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек.

Напомним, тем временем в РФ вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.