Вашингтон игнорирует присутствие в Ливии спонсируемых Францией и ОАЭ наемников

Вашингтону нет дела до иностранных боевиков в Ливии, которых спонсируют Париж и Абу-Даби. Так депутат Госдумы РФ Евгений Федоров прокомментировал заявление Госдепа США после второй берлинской конференции по урегулированию в североафриканском государстве.

Американское ведомство опубликовало на своем сайте заявление неназванного чиновника из администрации президента Джо Байдена. По его словам, РФ и Турция якобы согласились обсудить вопрос вывода иностранных войск из Ливии. Таким образом Белый дом в очередной раз попытался убедить общественность в присутствии «ЧВК Вагнера» на Севере Африки. Москва неоднократно отрицала нахождение своих военнослужащих в регионе.

Федоров уверен, что данное заявление США является частью информационной войны, которую Вашингтон ведет против России. Более того, по его словам, Белому дому не нужен положительный результат переговоров по Ливии. В стране нет российских сил, поэтому и выводить некого. Тем не менее, американцы обвиняют Москву в намеренном отказе следовать их желаниям.

«США пользуются этой технологией, поскольку контролируют в целом мировое информационное пространство СМИ, интернет и социальные сети, в том числе и в России», – сказал он.

При этом Вашингтон закрывает глаза на нахождение в североафриканской стране наемников из Судана и Чада, которых спонсируют ОАЭ и Франция. На это указывал и эксперт по конфликтам Мансур Салах. Ряд международных организаций неоднократно подтверждали, что в Ливии незаконно присутствуют африканские боевики.

«План США не в том, чтобы что-то изменилось в Ливии, которую они же своими бомбардировками и разрушили. Главное сделать наезд на РФ. Чтобы там не произошло, во всем виновата будет только Москва. Это и есть технология информационной войны — формирование лжи. Типичный механизм американцев», – подытожил Евгений Федоров.