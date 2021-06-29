Немецкий политолог Александр Рар назвал возможных авторов слива британских секретных документов

Историю с обнаружением секретных документов британского правительства на автобусной остановке прокомментировал немецкий политолог Александр Рар. Эксперт назвал в эфире YouTube-канала «Украина.ру» возможных авторов слива.

Не так давно британский эсминец британского ВМФ HMS Defender совершил провокацию, подойдя на максимальное расстояние к мысу Фиолент. Покинул территорию вблизи Крымского полуострова он только после предупредительных выстрелов российских пограничников и сбрасывания бомб по курсу следования судна с самолета Су-М34. После этого стало известно, что на одной из автобусных остановок в Великобритании за день до ЧП обнаружили секретные документы правительственных служб. В них, среди прочего, шла речь также о подготовке рейда эсминца Defender. Инцидент вызвал огромный резонанс по всему миру. Ситуацию прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, подобный слив мог быть организован в Британии лицами, которые не поддерживают антироссийскую политику страны. Конфиденциальные документы могли быть похищены, уверен эксперт, благодаря «продюссированию» российскими спецслужбами. По версии Рара, бумаги, найденные в графстве Кент, были подброшены теми, кто не заинтересован в существующем курсе внешней политики Объединенного королевства.

Кроме того, политолог из ФРГ уверен, что на данную ситуацию обязательно обратят внимание и в Европе. Особенно этот случай будет важен для стран, относящихся к РФ более лояльно, для них это станет сигналом для старта нормализации отношений с Москвой. Стоит отметить, что штаб обороны Великобритании был вынужден после инцидента признать, что рискованный и непродуманный шаг мог привести не только к эскалации, но и к полномасштабной войне.

Источник: rueconomics.ru