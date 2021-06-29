Психологи из Канады считают вранье признаком ума и сообразительности

Группа психологов из Университета Райерсона в Канаде доказала, что враньё является признаком ума и сообразительности. При этом такие люди чаще других верят дезинформации и не могут понять, когда их ложь не работает.

Исследователи изучали когнитивные функции людей, которые предпочитают много обманывать других. Их интеллект сравнивали с гражданами, практически не прибегающими ко лжи. В ходе исследования удалось установить, что лгуны обладают большим интеллектом, но они реже используют эту особенность. При этом вруны чаще других верят различным выдумкам, включая неподтверждённую информацию из Сети. Среди положительных моментов клинический психолог Мане Кара-Якубян выделила тот факт, что люди, склонные ко лжи, редко прибегают к своему врождённому дару обманывать. Таким образом, способность врать и готовность это делать не зависят друг от друга.

В заключении Кара-Якубян объяснила и причину, по которой некоторые люди предпочитают меньше обманывать. Как правило, такие граждане лучше других понимают эмоциональное состояние человека и стараются не врать окружающим. Также они понимают, когда ложь уместна и будет работать, а в каком случае их обман легко раскроется. В свою очередь обманщики не обладают такой способностью.

Источник: lenta.ru