 

Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по спортивной ходьбе

29.06.2021, 17:56, Новости дня
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В организации объяснили, что такое решение было выдвинуто по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается “неопределенность в отношении дипломатических отношений и ограничений на международные поездки в отношении Беларуси”.

World Athletics уже ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения до 29 июля.

При этом отмечается, что World Athletics “доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые провели большую работу, чтобы провести это мероприятие, и жалеет, что сложились обстоятельства, которые привели к такому решению”.

Чемпионат мира должен был состояться в Минске в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 23-24 апреля 2022 года.

Контекст:

Чемпионат мира по спортивной ходьбе – не первое спортивное соревнование, которое отменили в Беларуси в последнее время. Ранее страну лишили права принимать этап Кубка мира по биатлону, чемпионат мира по современному пятиборью, чемпионат Европы по велотреку, чемпионат мира по хоккею, а также чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

23 мая 2021 года истребитель белорусских ВВС по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, одного из основателей Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

ЕС и США хотят привлечь Лукашенко к ответственности за принудительную посадку самолета Ryanair.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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