МИД Латвии о выходе Беларуси из “Восточного партнерства”: Белорусский гражданин Лукашенко должен остановить свою незаконную деятельность

“Белорусский гражданин Лукашенко должен остановить свою незаконную деятельность и оставить власть, которую он незаконно удерживает. Решение об участии страны в программе “Восточного партнерства” ЕС должен принимать народ Беларуси, а не он”, – подчеркнул Ринкевич.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также отметил, что его страна продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.

Belarusian citizen #Lukashenko must suspend his illegal activities and leave the power he illegitimately holds. It’s up to the people of #Belarus not him to decide about country’s participation in #EU Eastern partnership program. We’ll continue supporting Belarusian civil society

— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) June 29, 2021

Контекст:

“Восточное партнерство” – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из “Восточного партнерства” “еще одним шагом Беларуси назад”, а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на решения Лукашенко.

Первые санкции против Беларуси и Лукашенко были введены США и, позднее, Евросоюзом еще в 2004 году в связи с наличием в стране политзаключенных, репрессиями против профсоюзов и выборами, проведенными не в соответствии со стандартами ОБСЕ. С тех пор часть этих санкций была снята.

После выборов президента в Беларуси 2020 года, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста, отношения Евросоюза и режима Лукашенко ухудшились. Ряд государств не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз со 2 октября 2020 года ввел четыре пакета санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, репрессий против гражданского общества, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров.

Последними, 24 июня, Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в госсекторе Беларуси.

В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. Это сам Лукашенко, его ближайшее окружение и родственники, силовики, подавлявшие мирные протесты, бизнесмены, прокуроры, судьи и другие.

Лукашенко заявил, что введенные странами Запада санкции свидетельствуют о “бессилии” этих государств.

