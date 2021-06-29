“Хочет быть звездой”. Шепелев рассказал о решении восьмилетнего сына “все бросить”

“У старшего сына Платона достаточно плотный график: школа, тренировки по теннису, уроки фортепиано, русский, литература, скейт, гитара по выходным. Недавно сын заявил, что все бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой. Сначала я сильно расстроился, особенно из-за тенниса – мне очень хотелось, чтобы у нас было общее увлечение. Ну, не заставлять же его. Но прошло несколько дней и сейчас я смотрю на произошедшее по-другому. Ребенок знает, чего он хочет – что может быть лучше”, – сообщил ведущий.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:

Платон( 2013) – сын Шепелева от отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года.

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном. Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

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