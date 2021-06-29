 

Российское оппозиционное издание “Проект” анонсировало расследование о главе МВД РФ. К журналистам пришли с обысками

29.06.2021, 17:56, Новости дня
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28 июня “Проект” в своем Telegram-канале анонсировал новое расследование об имуществе Колокольцева. Согласно официальной декларации, он с женой живет в квартире, которую купили задолго до прихода Колокольцева к власти.

Однако расследователи выяснили, что после назначения в 2012 году Колокольцева главой МВД у родственников политика начало появляться дорогое имущество. В частности, семья его супруги стала владельцами особняка за 200 млн. руб. (74,8 млн грн), квартиры за 50 млн руб. (18,7 млн грн) и двух автомобилей Porshe.

При этом, по данным журналистов, семья супруги Колокольцева не могла самостоятельно заработать на такое имущество. Сестра его супруги и ее муж – пенсионеры, а их сын владеет небольшой транспортной компанией.

Вскоре после этого анонса к авторам расследования Марии Жолобовой, главному редактору “Проекта” Роману Баданину и его заместителю Михаилу Рубину пришли с обысками, сообщалось в Telegram издания.

Несмотря на это журналисты все же выпустили полный текст расследование – оно опубликовано на сайте “Проекта”. В полной версии отмечалось, что общая цена всей недвижимости Колокольцева – более 2 млрд руб. (750 млн грн).

Сразу после публикации расследования перестал открывать сайт “Проекта”, сообщала “Медиазона”. Работу сайта восстановили спустя полтора часа.

На данный момент обыски у всех журналистов завершились. У них изъяли телефоны и компьютеры, всех их допросили. В “Проекте” заявили, что формальным поводом для обысков стало расследование за 2017 год, которое вышло на телеканале “Дождь”. Расследование касалось российского бизнесмена Ильи Трабера, которого в фильме называли “королем бандитского Петербурга”. 

Баданин и Жолобова, у которых провели обыски, были соавторами того расследования, Рубин в работе над ним не участвовал. Тогда же, в 2017 году, по заявлению Трабера полиция Петербурга завела дело о клевете.

Журналисты уверены, что следственные действия по этому старому делу напрямую связаны с анонсом их нового расследования о главе МВД РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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