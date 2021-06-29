 

“Гречка с сосиской”: солдаты НАТО пожаловались на украинские обеды

29.06.2021, 17:48, Разное
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Курьезный случай произошел с солдатами из Великобритании, которые принимают участие в учениях Sea Breeze на территории Украины. Военные остались недовольны предложенными им обедами. Об этом сообщают “Известия”.

Один из солдат настолько удивился украинской еде, что пожаловался об этом своим подписчикам. Он сфотографировал блюдо и выложил его в социальные сети. На снимке видно, что военнослужащих НАТО в Незалежной угостили тарелкой гречки с одной сосиской, ломтиком помидора и огурца. Гастрономические разнообразие сопровождал напиток.

Солдат написал, что на фото – стандартный рацион для военнослужащих НАТО. Он пошутил, что гости могут выбирать из напитка, который пьют уже третий раз за день. Британец указал, что им предложили на обед гречневую крупу с сосиской. Особенно его удивил гарнир – нарезанные огурец и помидор.

Пост вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Одни в комментариях иронично пожелали солдату приятного аппетита. Другой человек вовсе пошутил, мол готов выслать на учения соус.

Напомним, совместные военно-морские учения Украины и НАТО стартовали вчера в Черном море. Sea Breeze проходит на территории Незалежной с 1997 года. По регламенту, одно сторона предоставляет армейским подразделениям площадки, а другие финансируют учения, направляют солдат и технику.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что под прикрытием учений военно-политический альянс планирует перебросить на Украину оружие, которое может быть применено на Донбассе. Опасения по этому поводу выразили в Министерстве обороны РФ.



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