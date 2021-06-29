 

«Лучший коньяк в мире – дагестанский» – в Париже найдены неизвестные письма Наполеона

29.06.2021, 18:36, Разное
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Специалисты отдела рукописей Национальной библиотеки Франции представили неопубликованные письма Наполеона Бонапарта к его супруге Жозефине.

Лучший коньяк в мире - дагестанский– Эти письма Наполеон писал во время Русской кампании 1812 года. В них он делился своими переживаниями о ходе боевых действий, рассказывал о ближайших планах и, что самое интересно, подробно описывал свои личные впечатления о русской кухне. Наше внимание привлекло письмо, датированное сентябрём 1812 года, написанное сразу после взятия Москвы. Император французов очень лестно отозвался о неком «дагестанском коньяке», назвав этот напиток самым лучшим в мире. К сожалению, мы не смогли сразу понять, что имел в виду Бонапарт. Поэтому, было принято решение обратиться к ведущим российским историкам эпохи наполеоновских войн, к Олегу Соколову и Евгению Понасенкову. Они сообщили, что этот напиток до сих пор производится в российском регионе Дагестан, а Евгений даже любезно согласился организовать дегустацию. Надеюсь, что уже скоро мы отведаем любимый напиток великого Наполеона, – заявил главный архивариус Национальной библиотеки Франции Шарль Латэн.

Как нам сообщили представители Кизлярского коньячного завода, для них это сообщение не стало новостью.

– История коньячного дела в Дагестане насчитывает более тысячи лет. Со времён Петра I наши предки поставляли дистилляты к столу российских императоров, одна из таких бутылок и попала на стол к Наполеону. С тех пор рецепт дагестанского коньяка не изменился, он по-прежнему на голову выше французского аналога, – отметил главный технолог завода Павел Голубь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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