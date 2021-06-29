Четыре знака зодиака ждет опасный июль: испытания и новые волнения

Июль текущего года станет не лучшим временем для некоторых знаков зодиака. Это объясняется тяжелым расположением определенных планет и соответствующей энергетикой. Зная это, можно сохранять бдительность и стараться не поддаваться влиянию негатива. Так кому же в июле придется тяжелее всего?

Тельцы

Ваш июль выдастся благоприятным. Вы внезапно почувствуете впечатляющий прилив сил и потратите их на решение отложенных в долгий ящик проблем, а также на достижение важных целей. Этому будут благоволить и резко появившиеся возможности.

Тем не менее Тельцы окажутся под риском натворить дел из-за своей импульсивности. Потому вам, если вы представляете данный знак, надо научиться продумывать каждый свой шаг. И обязательно прислушиваться к советам более мудрых и опытных личностей! Пора отказаться от своей упертости и вникнуть в то, что говорят авторитетные люди, это может быть полезным.

И не отказывайтесь от советов и помощи! Да, вам, как обычно, хочется справиться со всем самостоятельно, но в июле будет неплохо поработать в тандеме с кем-то.

Будьте спокойнее, избегайте конфликтных ситуаций и проявляйте осторожность в пути – в дороге, если планируется поездка куда-то, возможны несчастные случаи.

Львы

Июль, ближе к концу которого начнется ваше время, стартует бодро. Вы будете вдохновленно идти напролом и делать все во имя достижения цели. Вас будут пытаться сбить с намеченного пути, но у зложелателей не получится этого сделать. Не помешают и конфликты, которые будут назревать довольно часто.

Однако держать себя в руках Львам будет довольно сложно в подобных условиях и активном ритме жизни. Это может морально подкосить. Девушкам-Львицам точно не удастся избежать конфликтных ситуаций со своим избранником.

Весы

Вам в июле придется несладко. Если у остальных знаков все более-менее гладко, то вот вас, Весов, неприятности будут поджидать на каждом углу. Вам покажется, что жизнь напоминает очень плохую игру, в которой постоянно появляются абсурдные, глупые препятствия в виде проблем и испытаний.

Хуже всего то, что в июле у Весов появится враг. Точнее, он себя проявит, покажет, откроется. Возможно, этим врагом окажется кто-то из близкого и доверенного круга. Случится предательство, которого Весы не прощают. И тут еще вопрос, у кого в таком случае появится враг.

Еще Весам в июле нужно избегать рисков, заключения сделок и финансовых вопросов. Все в июле представляет опасность, так что избавьте по возможности себя от рисков. И еще держите подальше неисправные электроприборы.

Водолеи

Для вас июль выдастся особенно тяжелым. На каждом углу будут поджидать проблемы, касающиеся делового сотрудничества и личных взаимоотношений.

В это время лучше, по возможности, ограничить контакты и быть максимально спокойным. В июле для Водолеев любая, даже самая незначительная ссора может буквально закончиться дракой. Ни с кем не соперничайте и воздержитесь от критики.

В следующем месяце все ваши недоброжелатели будто активируются и начнут строить козни – ваша агрессия может сыграть им на руку. Лишите их такого удовольствия. А отыграться можно будет и позже, когда звезды будут вам благоволить.