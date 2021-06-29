Янн Зоммер: 10 фактов о вратаре сборной Швейцарии
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2. Помимо силовых тренировок он поддерживает себя в форме с помощью йоги и медитаций.
3. “Сценарий матча с Францией получился сумасшедшим. Позвоню Де Ниро насчет того, не хочет ли он снять меня в фильме”, – сказал вратарь после матча с Францией.
4. В 4 года Янн решил стать вратарем, как его отец и дядя.
5. Его рост – 181 сантиметр, что считается недостаточным для вратаря. Но Зоммер смог использовать этот недостаток в свою пользу.
9. Янн Зоммер, как футболист, оценивается в 6 миллионов евро.
10. Вчерашний матч стал для Янна 65-м в карьере. Он побил рекорд Эриха Бургенера, который защищал ворота Швейцарии еще в 80-е годы. Благодаря сейву Янна сборная Швейцарии впервые за 67 лет вышла в ¼ крупного международного турнира. 2 июля Швейцария встретится со сборной Испании в Санкт-Петеребурге.
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