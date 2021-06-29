 

Янн Зоммер: 10 фактов о вратаре сборной Швейцарии

29.06.2021, 17:18, Разное
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  • Во время чемпионата у Янна родилась дочь Найла. Несмотря на то, что покидать расположение сборной во время турнира нельзя, руководство пошло ему навстречу и отпустило в Кёльн к семье. После этого Янн вернулся с новыми силами и уверенно стоял на воротах в матче с Турцией.

    •     2. Помимо силовых тренировок он поддерживает себя в форме с помощью йоги и медитаций.

       3. “Сценарий матча с Францией получился сумасшедшим. Позвоню Де Ниро насчет того, не хочет ли он снять меня в фильме”, – сказал вратарь после матча с Францией.

      4. В 4 года Янн решил стать вратарем, как его отец и дядя.

     5. Его рост – 181 сантиметр, что считается недостаточным для вратаря. Но Зоммер смог использовать этот недостаток в свою пользу.

  • Зоммер очень любит готовить. Одно время он даже вел кулинарный блог, но он его пришлось закрыть из-за нехватки времени. “Я родился в семье гурманов. С детства я любил ходить по магазинам и рынок с родителями. Там стоял непередаваемый аромат цветов, оливкового масла, свежей ветчины, трюфеля…” , – рассказывал он в одном из своих интервью.
  • Еще одно увлечение Янна – музыка.

  • В 2019 году он женился на своей подруге Алине. Алина – известный юрист и ведет не публичный образ жизни.

    •    9. Янн Зоммер, как футболист, оценивается в 6 миллионов евро.

     10. Вчерашний матч стал для Янна 65-м в карьере. Он побил рекорд Эриха Бургенера, который защищал ворота Швейцарии еще в 80-е годы. Благодаря сейву Янна сборная Швейцарии впервые за 67 лет вышла в ¼ крупного международного турнира. 2 июля Швейцария встретится со сборной Испании в Санкт-Петеребурге.



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