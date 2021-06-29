Власти Адыгеи предложили построить аэропорт в Майкопе

Включение Адыгеи в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» даст региону возможность реализовать до 2025 года проект всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и построить аэропорт в Майкопе, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в России. В режиме видеоконференцсвязи участие в заседании принял Кумпилов, сообщается на официальном сайте республики.

Открывая заседание, Чернышенко отметил важность задач по подготовке и формированию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», запуск которого может существенно изменить ситуацию в отрасли. Отдельно был рассмотрен вопрос развития территорий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В него включен проект создания экокурорта «Лагонаки» в Адыгее. О перспективах его реализации на заседании доложил Кумпилов.

В рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о намерениях между кабмином Республики Адыгея и НАО «Красная Поляна» по созданию на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки».

Планируется, что проект горного экокурорта «Лагонаки» будет реализован до 2025 года. Он позволит создать без ущерба для окружающей среды современный всесезонный горный экокурорт с посещаемостью не менее 500 000 человек в год. В ходе заседания правительственной комиссии глава Адыгеи отметил, что участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» – стратегически важный вопрос. Нацпроект даст региону уникальную возможность реализовать проект «Лагонаки», который окажет существенное влияние как на сферу туризма, так и на экономику в целом.

Отмечается, что с учетом мультипликативного эффекта ожидаемый рост ВРП Адыгеи составит 7%, будет создано 2 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций – 23 млрд рублей. При финансировании нацпроекта планируется создать обеспечивающую инфраструктуру курорта. Соответствующие предложения региона для включения в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» руководством Адыгеи уже сформированы. Среди них – вопрос строительства аэропорта в Майкопе, в районе станицы Ханская.

«Сейчас около 460 тыс. человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристским потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, – объективная необходимость», – подчеркнул Кумпилов.

Глава Адыгеи также поблагодарил вице-премьера РФ за поддержку в межведомственном взаимодействии для инфраструктурного развития создаваемого экокурорта «Лагонаки». В этом вопросе регион эффективно работает с Ростуризмом, Департаментом культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ и Корпорацией Туризм.РФ. Также ведется разработка мастер-плана по другим туристическим проектам на территории республики в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мы убеждены, что с появлением в Адыгее экокурорта РФ получит еще одну привлекательную туристскую территорию. Кроме того, реализация проекта будет способствовать решению задач, определенных в Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года: увеличению в два раза рынка горнолыжного туризма и росту числа граждан, вовлеченных в этот туризм», – отметил глава Адыгеи.

Заместитель председателя правительства РФ обозначил высокий потенциал горного кластера Адыгеи, назвал приоритетной для развития территорию плато Лагонаки и перспективным проект создания там экокурорта, а также пообещал поддержку в его реализации. В частности, предложение о строительстве аэропорта планируется рассмотреть более внимательно, изучить возможность привлечения инвестиций. Также на контроле Минприроды и экологии РФ – вопросы сохранения экологического благополучия территории создания курорта. Отдельные поручения Чернышенко дал по развитию автодорожной сети юга России, транспортной закольцовке курортов Северного Кавказа и черноморского побережья, что позволит существенно увеличить туристский поток на юге страны.