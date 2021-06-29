 

Разработчик заявил о 90%-ной эффективности «Спутника V» против индийского штамма

29.06.2021, 17:04, Новости дня
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Эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса незначительно снижается, она составляет около 90%, сообщил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток – это примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», – приводит его слова ТАСС. Он также уточнил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз.

По его словам, разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.

«Разработчики умышленно не занижают цифры, мы смотрим те электронные системы, ЕМИАС И ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию. По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник» продолжает сохраняться порядка 90%. <…> Эффективность мы сейчас оцениваем по разным параметрам, [она] сохраняется выше 90%», – сообщил Логунов.

Он пояснил, что полезность вакцины оценивается по разным параметрам. При этом эффективность сыворотки крови привитых, которая показала снижение в 2,6 раза против индийского штамма – лишь один из них, он не говорит о снижении эффективности вакцины в целом, передает РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила  Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».



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