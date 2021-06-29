 

Астрофизик из США объяснил принцип движения Земли в космосе

29.06.2021, 17:02, Разное
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Астрофизик Кэти Мак из Университета Северной Каролины объяснила принцип движения Земли в космическом пространстве. Она также пояснила о движении небесного тела относительно звезды и всей Солнечной системы в галактике Млечный Путь.
Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Фактически, это более правильное время полных суток, но для упрощения используется 24-часовой формат. Постоянная скорость планеты составляет около 1670 км/ч. Помимо этого, она вращается по своей орбите вокруг Солнца. В этом случае скорость уже куда существеннее – 110 тыс. км/ч. Расстояние до звезды также не является тайной, но данная величина непостоянная и варьируется. В ближайшей точке (перигелий) к Солнцу она составляет 147 млн километров, а в дальней (апогелий) – 152 млн.

Куда больше внимания астрофизик уделила движению самой Солнечной системы в галактике Млечный Путь. Дело в том, что все звёздные образования находятся в постоянном движении и постепенно приближаются к центру галактики, где, в теории, находятся две чёрные дыры, затягивающие гравитационным воздействием всё звёзды из Млечного Пути. Сама же галактика также совершает движение в космосе, постоянно меняя свою траекторию при воздействии других звёздных скоплений поблизости, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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