Просветительские проекты для людей искусства проводит «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» при поддержке «Газпрома»

Вторая художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» завершена в Санкт-Петербурге. Компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны» предоставляет возможность обучаться у лучших мастеров иностранным талантливым студентам.

Генеральным спонсором международного просветительского проекта является ПАО «Газпром». Скульпторы и художники из 10 стран мира в течение трех недель посещали мастер-классы, выставки и музеи. Итогом стала выставка работ, презентованная в Санкт-Петербурге. 1 июля стартуют сразу две сессии: в Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова пройдут обучение 15 музыкантов, композиторов, вокалистов и дирижеров из разных стран. В Академии танца Б. Эйфмана в это же время начнутся мастер-классы для 15 танцоров и хореографов. В конце июля, после трехнедельного обучения они представят постановку для Летнего Фестиваля «Глобальные ценности».