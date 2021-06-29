Просветительские проекты для людей искусства проводит «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» при поддержке «Газпрома»

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29.06.2021, 17:02, Разное
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Вторая художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» завершена в Санкт-Петербурге. Компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны» предоставляет возможность обучаться у лучших мастеров иностранным талантливым студентам.
Генеральным спонсором международного просветительского проекта является ПАО «Газпром». Скульпторы и художники из 10 стран мира в течение трех недель посещали мастер-классы, выставки и музеи. Итогом стала выставка работ, презентованная в Санкт-Петербурге. 1 июля стартуют сразу две сессии: в Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова пройдут обучение 15 музыкантов, композиторов, вокалистов и дирижеров из разных стран. В Академии танца Б. Эйфмана в это же время начнутся мастер-классы для 15 танцоров и хореографов. В конце июля, после трехнедельного обучения они представят постановку для Летнего Фестиваля «Глобальные ценности».



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