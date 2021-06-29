 

На одну тонну продукции Николаевского глиноземного завода приходится 1,5 тонны вредных отходов – эксперт

29.06.2021, 17:00, Новости дня
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“Место захоронения шлама необходимо вынести за сотни километров. То есть, по большому счету, собственники должны построить железную дорогу и устраивать захоронение красного шлама вообще в другом месте, – заявил эколог. – С точки зрения экологии завод производит отходы. То есть к нам из-за рубежа завозятся миллионы тонн отходов, и они здесь остаются. Сейчас создается уже третье хранилище, но оценку влияния на окружающую среду фактически до сих пор не провели. Хотя без этого приступать к работе нельзя. Если бы проводили оценку, то еще на этом этапе нашли бы свалку еще советских времен, которая уже десятилетиями влияет на окружающую среду. Но о том, что ее нашли в процессе работ, молчали до тех пор, пока экологическая общественность не обратила внимание”.

Он привел пример Калуша Ивано-Франковской области, где существовало аналогичное захоронение советских времен.

“В результате самая высокая заболеваемость раком на Западной Украине – в Калуше. И эта угроза сохранялась до тех пор, пока не нашли деньги, чтобы вывезти эти отходы”, – добавил эксперт.

Нормуль подчеркнул, что речь не о закрытии предприятия, а о том, чтобы оценить его влияние на экологию.

“Нужна комплексная независимая экспертиза, комплексная оценка влияния на окружающую среду. Нужно поставить вопрос о том, какое это производство. О том, почему оно не считается опасным. Речь не идет о том, чтобы закрыть производство, наша задача – определить влияние на окружающую среду и, если оно окажется критическим, принять меры для ликвидации этого влияния”, – резюмировал он.

Контекст:

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации “Стоп шлам” 9,2 млрд грн морального ущерба. 26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО “Стоп шлам” эту сумму.

В тот же день Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО “Стоп шлам” и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Решение суда пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет Апелляционный суд Николаевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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