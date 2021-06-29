Семья Тищенко получала сотни миллионов с бюджета на схемах с Подольско-Воскресенским мостом – Bihus.Info

В прошлом году журналисты Bihus.Info рассказывали о так называемой “флешке Комарницкого”. Это документы с компьютера “смотрящего за Киевом” и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которые были изъяты в его офисе во время обыска. В них шла речь о договоренности относительно распределения бюджетных средств Киева на различные подконтрольные компании, которые должны были получить тот или иной подряд на работы в городе.

Тогда же Bihus.Info сообщили о том, что компания сестры Тищенко Юлии также упоминается в этих документах. Фирма “Экспресс-К” была в списке компаний, которые должны были получить конкретные подряды на строительство в Киеве. В 2020-м фирма сестры Тищенко получила договор на это строительство по 16 млн грн, хотя заказов на такие суммы компания не получала.

В новом расследовании Bihus.Info установили, что муж Юлии Тищенко – бизнесмен Герман Блинов – напрямую получал по сути зарплату от компании “Эко-Строй-Трейд” с 2019 по 2021 год. Эта компания в 2017 году без тендера и предыдущего опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста. Согласно полученным журналистами документов, “Эко-Строй-Трейд” была подконтрольной Комарницкому и долгое время была “прокладкой”, которая получала деньги из бюджета и часть оставляла себе или “перекидывала” на другие подконтрольные фирмы.

Какие функции выполнял Блинов в “Эко-строй-трейд” неизвестно, но по словам председателя Совета по урбанистики Киева Виталия Селика, он регулярно приезжал на строительство.

Несмотря на регулярные обыски и заявления правоохранителей о масштабных хищениях на строительстве моста, на “Эко-Строй-Трейд” продолжают “заходить” средства от коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”. Только за июнь этого года ей досталось 460 млн грн. Значительную часть полученных из бюджета средств “Эко-Строй-Трейд” на протяжении последних лет перекидывала на компанию “Позитив-В”. В отдельных судебных материалах “Позитив-В” значится как подконтрольная структурам Блинова.

Получить комментарии Юлии Тищенко и Германа Блинова о причастности к схемам на строительстве Подольско-Воскресенского моста журналистам не удалось.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube

Контекст:

О связях Тищенко с Комарницким в прошлом году сообщил нардеп Гео Лерос. 30 сентября он заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров Тищенко с Комарницким, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал видео, в котором разговаривают якобы Тищенко и Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Разговоры, среди прочего, касались и строительства Подольско-Воскресенского моста.

Тищенко все обвинения отрицает, а опубликованные пленки назвал такими, что “даже на фейк не тянут”.

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