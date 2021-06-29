“Никого не слушай, детка, это просто зависть”. Полякова показала вооруженную автоматом старшую дочь в платье с глубоким декольте

Мария Полякова позирует в кадре, сидя на подвесном кресле в саду. Для фотосессии она выбрала длинное комбинированное платье с глубоким декольте.

“Хозяйка артеля”, – подписала фото дочери певица.

“Как смешно и нелепо смотрится”, – отреагировали пользователи сети.

“Маша, ты огонь. Никого не слушай, детка, это просто зависть”, – поддержали дочь певицы фолловеры.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Маша Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”.

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