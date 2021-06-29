 

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 млрд м³ – “Нафтогаз”

29.06.2021, 17:00, Новости дня
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Как отметили в компании, “Укртрансгаз” продолжает накапливать топливо – за минувшие сутки в хранилища закачано 19,3 млн м³ газа.

“Кроме формирования необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона запасов газа, “Укртрансгаз” использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования”, – говорится в сообщении.

В частности, компания провела 95% работ в рамках первой очереди реконструкции газосборного пункта Богородчанского ПХГ. Также продолжается реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ.

Помимо этого, идут работы по реконструкции площадки газосборного пункта Червонопартизанского ПХГ.

Контекст:

1 мая “Нафтогаз” сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.

В “Нафтогазі” рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³, и там осталось еще 15,1 млрд м³.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

“Нафтогаз” и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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