Стилистическая мода: как подчеркнуть свои сильные стороны с помощью хитростей знаменитостей (советы и примеры)

Чтобы выглядеть привлекательно и эффектно, важно знать то, как правильно подчеркнуть свои самые сильные стороны фигуры и скрыть имеющиеся недостатки. Знаменитости знают о том, как с самой лучшей стороны выделить свою фигуру, чтобы выглядеть эффектно и притягательно. Вот как правильно стилизовать свою одежду, следуя основным законам моды.

Основные правила

Прежде чем стилизовать свой образ, нужно усвоить несколько основных правил. Благодаря им можно сделать свой образ просто безупречным. Вот несколько хороших советов.

Изначально нужно встать перед зеркалом и внимательно изучить свое тело, чтобы определить то, что вам больше всего нравится в фигуре. Каждый человек уникален, и стоит определить свои самые сильные стороны.

Нужно помнить о том, что то, что вам не нравится, может понравиться другим людям. Не стоит слишком сильно себя критиковать.

Одежда, в которой вы максимально хорошо себя чувствуете, станет самым лучшим выбором для вас. Не стоит бояться экспериментировать со своим образом, чтобы найти лучший вариант.

Чтобы улучшить свой внешний вид, стоит правильно выбрать корректирующее белье, пояс и другие аксессуары.

Вот несколько интересных вариантов нарядов на примерах знаменитостей. Эти стилистические приемы стоит почерпнуть для себя.

Дрю Бэрримор

Можно сделать свой силуэт более привлекательным, если подчеркнуть его при помощи красивых геометрических узоров, как это делает Дрю Бэрримор. Стоит выбирать принты с вертикальным рисунком.

Таким образом можно казаться выше, а силуэт будет более подтянутым. Чтобы скрыть живот и сделать фигуру более подтянутой, нужно выбирать корректирующее белье.

Один из лучших способов визуально добавить себе рост – выбрать для себя однотонный наряд без разрезов. По возможности нужно подчеркнуть линию талии.

Блейзеры помогают добавить образу элегантность, особый стиль и притягательность. Стоит выбирать приталенные силуэты и сочетать их с обувью на каблуках.

Эми Шумер

Одежда асимметричной длины или же дополненная прорезями просто идеально подходит для создания красивого и гармоничного образа.

С помощью такого наряда можно подчеркнуть те части фигуры, которые больше всего нравятся.

Отлично на Эми Шумер смотрится и наряд с V-образным вырезом в области декольте. Этот вариант отлично подходит для удлинения силуэта. Это также поможет подчеркнуть область груди. С таким платьем нужно носить правильное нижнее белье, чтобы грудь выглядела более красиво и аккуратно.

Чтобы сделать фигуру визуально более стройной, стоит выбрать для себя черное платье с глубоким декольте. Чтобы выделить талию, нужно надеть красивый пояс. Также может потребоваться корректирующее белье.

Эшли Грэм

Чтобы визуально сделать свою фигуру более притягательной, нужно подчеркнуть область талии при помощи ремня. Об этом знает Эшли Грэм. Этот аксессуар отлично сочетается с самыми различными вещами.

Сборки и узлы в области талии выделят грудь, отвлекая внимание от бедер и живота. Разрез на юбке помогает подчеркнуть красивые ножки. Стоит выбрать для себя наряд яркого цвета.

Облегающее платье поможет правильно расставить акценты и привлечь внимание к груди.