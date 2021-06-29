Тот, кого нельзя объявлять

В российских регионах введен локдаун — но неофициальный. Это позволяет властям не помогать бизнесу.

Ситуация с пандемией COVID-19 в РФ стремительно ухудшается. Об этом говорят цифры заболевающих и умерших, да и власти вынуждены это признавать. В такой ситуации очевидно, что для бизнеса наступают очень тяжелые времена. Тяжелые не только потому, что пандемия сама по себе снижает предпринимательскую активность. Но и потому, что власти, по-видимому, решили действовать в эту волну несколько по-другому.

Больше года назад, когда только все начиналось, с конца марта 2020 года и почти до середины апреля в стране был объявлен локдаун. Коснулся он не всех отраслей, но общепит, турбизнес, гостиничный бизнес и другие виды экономической деятельности пострадали очень сильно. Логика в той ситуации, которая с эпидемиологической точки зрения была более спокойной по сравнению с тем, что происходит сегодня, была понятна: раз федеральные власти объявили локдаун, они же предусматривают определенные меры поддержки.

Сегодня расклад другой: локдаун по всей стране из федерального центра не объявляется, а это значит, что с мерами поддержки бизнеса будут проблемы. Так, в Москве в заведения общепита, как было объявлено, смогут попасть только посетители, имеющие защиту от заболевания: сделавшие прививку, недавно переболевшие или сделавшие ПЦР-тест в течение последних трех ней. Для посещения баров, кафе или ресторанов нужны будут специальные QR-коды. Жители Москвы смогут получить эти коды для посещения заведений общепита в электронной медкарте и личном кабинете на портале мos.ru. Следом за Москвой и власти Подмосковья объявили об аналогичных решениях.

Для общепита это будет почти локдаун. Число посетителей баров, кафе или ресторанов резко сократится. Во всяком случае, представители отрасли говорят об этом без всякого сомнения. Какая в таком случае будет экономическая поддержка со стороны властей? А вот здесь полной ясности нет. И будет ли она вообще? В каком объеме?

Локдаун на федеральном уровне, похоже, объявлять не собираются. Думаю, что и не соберутся, потому что это было бы признанием тяжелейшей ситуации с коронавирусом в России.

И как же тогда быть с оценками от властей, которые мы много раз слышали: о том, что они действовали в пандемию с опережением. Где это опережение? С вакцинацией опережение?

Поэтому если возможны локдауны, то только на региональном уровне. Вот московские власти уже объявляли в июне какой-то странный недельный локдаун. В Бурятии, правда, объявили настоящий локдаун почти до середины июля.

То есть отношение к локдаунам такое же, как к обязательной вакцинации:

на федеральном уровне этого нет

,

но на региональном — все возможно.

Так что там с мерами поддержки? Этих мер, отдадим должное, было принято в 2020 году немало:

снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30 до 15%;

субсидируемые на ставку ЦБ кредиты для пополнения оборотных средств и сохранения рабочих мест;

отсрочки по уплате арендных платежей для пострадавших отраслей;

налоговые каникулы (также для предприятий пострадавших отраслей);

кредиты на поддержку занятости;

освобождение от НДФЛ субсидий индивидуальным предпринимателям;

мораторий на плановые проверки малого бизнеса;

субсидии бизнесу на трудоустройство безработных

и другие меры.

Какие-то из этих мер уже не действуют (к примеру, кредиты на поддержку занятости); какие-то еще будут действовать некоторое время (запрет на плановые проверки малого бизнеса — до конца 2021 года), а какие-то будет действовать и дальше (к примеру, как было обещано, снижение суммарной ставки социальных страховых платежей с 30 до 15%).

Практически все эти меры были приняты еще в 2020 году и, прежде всего, на фоне того федерального весеннего локдауна. Сегодня регионы пойдут на локдаун только в крайнем случае. Скорее всего, будут действовать как в Москве с общепитом: вроде бы и не локдаун, но меры такие, что получается практически локдаун. Но если это так, то бизнес нуждается в поддержке. Нужна поддержка за счет платежей за аренду, налогов, кредитов и т.п.

Безусловно, на региональном уровне возможностей для поддержки бизнеса не так много, на федеральном их больше. Однако пока федеральные власти заняли явно выжидательную позицию. Весьма символично, что ключевые правительственные органы, созданные для борьбы с пандемией, рассматривают массу вопросов, но меры поддержки бизнеса там явно не в приоритете.

Так, по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 17 июня 2021 года, было принято много решений, но они не касались поддержки экономики: Минпромторгу было поручено принять меры к формированию в медицинских организациях необходимого запаса кислорода, а Минздрав РФ должен представить позицию о сроках и порядке вакцинации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, и т.п. Меры, безусловно, нужные. А что с экономикой и поддержкой бизнеса?

Нельзя сказать, что совсем никаких решений на этот счет не принимается. Однако последние принятые решения были еще из «той жизни», когда потихоньку шла вакцинация и когда, по-видимому, правительственным чиновникам казалось, что все также потихоньку заканчивается.

Одно из таких решений — это выделение 3,9 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий. Это деньги на льготное кредитование под 2,6% годовых. Полученные средства могут быть потрачены, в том числе, на оплату труда, аренду помещений и оборудование, закупку сырья, материалов и комплектующих. Сравните: в прошлом году объем льготного кредитования превысил 230 млрд рублей.

В целом можно констатировать, что власти пока явно недооценивают экономические последствия от пандемии COVID-19 на нынешнем крайне тяжелом этапе ее развития. То, что экономика пока еще показывает восстановительный рост, отнюдь не означает, что все самое тяжелое осталось позади. Экономических мер поддержки бизнеса, принятых в прошлом году, будет недостаточно. Поэтому не надо жадничать, поддержка бизнесу нужна своевременная и полная.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

—